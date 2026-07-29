Αττική: Πού απαγορεύεται η κολύμβηση – Τι προβλέπει η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

Τις θαλάσσιες περιοχές στην Αττική όπου απαγορεύεται η κολύμβηση υπενθυμίζει με νέα εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας, επικαλούμενο την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και την τήρηση των προβλεπόμενων ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων.

Η εγκύκλιος για την Αττική προσδιορίζει τις ζώνες στις οποίες η κολύμβηση δεν επιτρέπεται, με την απαγόρευση να αφορά κυρίως λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία, διαλυτήρια πλοίων, εκβολές ρεμάτων και αγωγών, καθώς και σημεία όπου καταγράφεται αυξημένος κίνδυνος ρύπανσης.

Πειραιάς, Πέραμα και δυτική Αττική

Η απαγόρευση ισχύει σε όλα τα λιμάνια, τα μόνιμα αγκυροβόλια, τα ναυπηγεία και τα διαλυτήρια πλοίων.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνεται ολόκληρη η θαλάσσια ζώνη από το λιμάνι του Πειραιά έως και το Πέραμα, καθώς και η περιοχή από τον Σκαραμαγκά μέχρι την παραλία Ασπροπύργου.

Απαγορεύεται, επίσης, η κολύμβηση στα λιμάνια Σκαφάκι και Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν του Κέντρου «Miramare».

Στην απαγόρευση εντάσσεται ακόμη η περιοχή από το βόρειο άκρο του Μικρολίμανου έως την ακτή Ξηροτάγαρου, στο όριο της μαρίνας.

ΕΔΕΜ και ρέμα Πικροδάφνης

Ακατάλληλο για κολύμβηση χαρακτηρίζεται το αριστερό τμήμα της ακτής «ΕΔΕΜ», κοντά στο ομώνυμο εστιατόριο.

Η απαγόρευση εκτείνεται και σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης, λόγω του κινδύνου επιβάρυνσης των υδάτων.

Αγωγοί ομβρίων και βιολογικοί καθαρισμοί

Η εγκύκλιος προβλέπει απαγόρευση κολύμβησης σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων.

Για τα στόμια εκβολής αγωγών από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, αλλά και για κάθε άλλη παρόμοια εκβολή, η απαγόρευση επεκτείνεται σε απόσταση 200 μέτρων εκατέρωθεν.

Η ρύθμιση εφαρμόζεται στα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή όπου οι υγειονομικές αρχές έχουν ζητήσει σχετική σήμανση.

Λαύριο, Ραφήνα και Ασωπός

Στο Λαύριο, η απαγόρευση αφορά την περιοχή των ναυπηγείων και του λιμένα του όρμου έως τη ΔΕΗ. Εξαιρείται η ζώνη από την ακτή Χέλμη έως την περιοχή Θορικού, γνωστή και ως Ακτή Θεάτρου.

Στη Ραφήνα, δεν επιτρέπεται η κολύμβηση σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού.

Στη Νέα Μάκρη και στον Μαραθώνα, η απαγόρευση ισχύει σε ακτίνα 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, ειδικότερα στις περιοχές των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ και Αεροπορίας-ΘΑΑ.

Από την απαγόρευση εξαιρείται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ.

Στην περιοχή του Ασωπού, τέλος, δεν επιτρέπεται το μπάνιο σε απόσταση 200 μέτρων εκατέρωθεν της εκβολής του ποταμού.

Έλεγχοι και απαγορευτικές πινακίδες

Το υπουργείο Υγείας καλεί τις αρμόδιες Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής να συνεργαστούν με τους δήμους, τις λιμενικές αρχές και τους αρμόδιους οργανισμούς.

Στόχος είναι τόσο η εφαρμογή προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων όσο και η τήρηση των όρων υγιεινής στις ακτές, όπως η λειτουργία αποδυτηρίων, αποχωρητηρίων και ντους, αλλά και η τοποθέτηση δοχείων συλλογής απορριμμάτων.

Στις περιπτώσεις όπου μία ακτή κρίνεται ακατάλληλη, οι δήμοι οφείλουν να τοποθετούν εγκαίρως ευδιάκριτες απαγορευτικές πινακίδες, μετά τη σχετική ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι λιμενικές αρχές καλούνται, παράλληλα, να επιτηρούν τα σημεία αυτά, ώστε η σήμανση να παραμένει στη θέση της και να μην καταστρέφεται.

Συνεχής παρακολούθηση των υδάτων

Η εγκύκλιος υπογραμμίζει την ανάγκη εντατικοποίησης των δειγματοληπτικών ελέγχων των υδάτων κολύμβησης, αλλά και της παρακολούθησης πιθανών πηγών ρύπανσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και στις εκβολές αγωγών, με στόχο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Το υπουργείο διευκρινίζει, τέλος, ότι η απόφαση έχει δυναμικό χαρακτήρα και μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται στις ακτές.