Αττική Οδός: Σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό μετά τον κόμβο Παιανίας – Μεγάλες καθυστερήσεις

Σοβαρά προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων υπάρχουν στην Αττική Οδό το πρωί της Τέταρτης (15.10.2025) ύστερα από τροχαίο ατύχημα μετά τον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Εξαιτίας του τροχαίου ατυχήματος στην Αττική Οδό έχει κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Το τροχαίο προκλήθηκε όταν συγκρούστηκε ένα αστικό λεωφορείο με ένα φορτηγό στο 42ο χλμ. της Αττικής Οδού με τους δύο οδηγούς των οχημάτων να τραυματίζονται ελαφρά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττική Οδού, η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας έχει κλείσει, ενώ παρατηρούνται καθυστερήσεις 10 με 15 λεπτά μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας.

Από την σύγκρουση προέκυψαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/q7s259wLgY — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2025

Όσον αφορά στις κίνηση στους υπόλοιπους δρόμους στον Κηφισό παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις. Προβλήματα υπάρχουν και στην Κηφισίας και ιδιαίτερα στην άνοδο, όπως επίσης και σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας.