Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 6 και 7 Μαρτίου λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Αττική Οδό το διήμερο 6 και 7 Μαρτίου, λόγω εργασιών. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν περνούν από τα σημεία καλεί τους οδηγούς η αστυνομία.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία την Πέμπτη (05.03.2026), κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Παρασκευή (06.03.2026) και το Σάββατο (07.03.2026) στην Αττική Οδό λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οροφής της διάβασης του Α/Κ Φυλής.

Από τις 9 το βράδυ έως τις 9 το πρωί της επομένης θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της Αττικής Οδού, στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης Α 19,000, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμου Φυλής.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, η κυκλοφορία από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο θα εκτρέπεται στην έξοδο Φυλής (έξοδος 6) και μέσω της άνω διάβασης του Α/Κ Φυλής, τα οχήματα θα επανεισέρχονται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από τον σταθμό διοδίων Φυλής Ανατολικά.

Η ΕΛΑΣ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.