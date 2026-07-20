Αττική Οδός: Κλειστή η γέφυρα των ΣΕΑ Μεσογείων σήμερα Δευτέρα από τις 23:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από σήμερα το βράδυ (20/7/2026) μέχρι αύριο το πρωί σε τμήμα της Αττικής Οδού εξαιτίας εργασιών επιθεώρησης στη γέφυρα των ΣΕΑ Μεσογείων.

Συγκεκριμένα θα ισχύσει προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ύψος των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) Μεσογείων (περιοχή Δήμου Παιανίας) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη γέφυρα που συνδέει τους δύο Σ.Ε.Α., στις 20.07.2026 από τις 23.30 το βράδυ έως τις 06.00 της επομένης, λόγω εκτέλεσης εργασιών επιθεώρησης στη γέφυρα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, και στα δύο ρεύματα, θα πραγματοποιείται μέσω της ράμπας εξόδου του Σ.Ε.Α. Μεσογείων και επανείσοδο μέσω της ράμπας εισόδου.

Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.