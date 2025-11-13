Αττική: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ «ροκανίζει» κύκλωμα που μοίραζε ηρωίνη και κάνναβη

Ύστερα από μακρά και συστηματική έρευνα, η Ελληνική Αστυνομία έθεσε τέλος στη δράση κυκλώματος που τροφοδοτούσε με ναρκωτικά διάφορες περιοχές της Αθήνας, μεταξύ αυτών το κέντρο και ο Βύρωνας.

Την Τρίτη (11.11.2025), μεγάλη συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων μελών της εγκληματικής οργάνωσης στην Αθήνα, ενώ ακόμη 35 άτομα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από αξιοποίηση στοχευμένων πληροφοριών, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν μέσω περαιτέρω ανάλυσης και διασταύρωσης προανακριτικών δεδομένων. Διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα είχε αναλάβει την προμήθεια, αποθήκευση και διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης, ακατέργαστης κάνναβης και μεθαδόνης.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε και ο ρόλος κάθε μέλους της οργάνωσης. Επικεφαλής ήταν μια 61χρονη γυναίκα, υπεύθυνη για την εξεύρεση και διανομή των ναρκωτικών και για τον συντονισμό των πωλήσεων. Δεξί της χέρι, ένας 56χρονος, την υποστήριζε στην ανεύρεση και αποθήκευση των ουσιών. Ένας 51χρονος είχε αναλάβει τις μετακινήσεις τους, τη μεταφορά των ναρκωτικών και τη διακίνηση ποσοτήτων κατόπιν εντολής της αρχηγού. Τέλος, ένας 40χρονος προμηθευόταν ποσότητες από την 61χρονη και τις διέθετε σε μικροδιακινητές στο κέντρο της Αθήνας και στον Βύρωνα, αποδίδοντας στη συνέχεια τα κέρδη στην αρχηγό.

Κατά τις κατ’ οίκον έρευνες και τους ελέγχους στους συλληφθέντες, η αστυνομία κατέσχεσε 56 γραμμάρια ηρωίνης, 421,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 813 ευρώ σε μετρητά, πλήθος νάιλον συσκευασιών, ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, μια μοτοσικλέτα και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει πάνω από 200 συναλλαγές ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της δράσης του. Οι τέσσερις συλληφθέντες, τρεις εκ των οποίων έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δύο από αυτούς τελούσαν ήδη υπό περιοριστικούς όρους.