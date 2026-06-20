Αττική: Θρασύτατοι ανήλικοι ληστές «έστηναν καρτέρι» σε ηλικιωμένους σε σταθμούς ΗΣΑΠ

Τον φόβο και τον τρόμο σκόρπιζαν για μήνες σε σταθμούς του ΗΣΑΠ ανήλικοι ληστές, οι οποίοι είχαν βάλει στο στόχαστρο ηλικιωμένους και ανυποψίαστους επιβάτες. Με πολλή βιαιότητα, οι δράστες παρακολουθούσαν τα θύματά τους, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να αρπάξουν αλυσίδες, τσάντες και άλλα πολύτιμα αντικείμενα πριν εξαφανιστούν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Σκηνές που προκαλούν οργή καταγράφηκαν σε βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Mega, από σταθμό του ΗΣΑΠ, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα πέφτει στο έδαφος τη στιγμή που ανήλικος ληστής της αρπάζει τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό.

Η ηλικιωμένη είχε μόλις βγει από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό, χωρίς να αντιληφθεί ότι κάποιος την παρακολουθούσε. Ο νεαρός δράστης φέρεται να της είχε στήσει καρτέρι και μόλις βρήκε την κατάλληλη στιγμή την πλησίασε, της τράβηξε βίαια τη χρυσή αλυσίδα και εξαφανίστηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, αφήνοντάς την πεσμένη στο έδαφος.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, το περιστατικό αυτό ήταν μόνο ένα από τα πολλά που αποδίδονται στη συγκεκριμένη ομάδα.

Οι δράστες επέλεγαν κυρίως ηλικιωμένους ή ανυποψίαστους επιβάτες και χτυπούσαν τη στιγμή που τα θύματά τους απομακρύνονταν από τις αποβάθρες ή έβγαιναν από τους σταθμούς.

Οι Αρχές κατάφεραν πρόσφατα να εξαρθρώσουν δύο διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις που αποτελούνταν από νεαρά άτομα. Η δεύτερη ομάδα, με πέντε μέλη, ακολουθούσε τα θύματά της αμέσως μετά την αποβίβασή τους από τους συρμούς και φέρεται να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον έξι ληστείες μέσα σε διάστημα έξι μηνών.

Οι καταγγελίες των επιβατών δείχνουν ότι οι δράστες χρησιμοποιούσαν διάφορες μεθόδους για να αφαιρούν χρήματα και αντικείμενα αξίας. «Είχαν κόψει την τσάντα με νυστέρι από κάτω. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι ταυτότητες, διπλώματα», περιγράφει χαρακτηριστικά ένα από τα θύματα.

Ύστερα από πολύμηνη έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν συνολικά εννέα ανήλικους που φέρονται να εμπλέκονται στις υποθέσεις. Με τις συλλήψεις και τις διώξεις που ακολούθησαν, οι Αρχές εκτιμούν ότι έβαλαν τέλος στη δράση των συμμοριών που είχαν προκαλέσει φόβο σε επιβάτες και κατοίκους των περιοχών γύρω από τους σταθμούς του ΗΣΑΠ.