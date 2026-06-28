Αστυνομικός φέρεται να χτύπησε κρατούμενο σε ΑΤ της Αττικής – Συνελήφθη και διατάχθηκε ΕΔΕ

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία αναφορικά με υπόθεση ξυλοδαρμού κρατουμένου σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής από αστυνομικό το βράδυ του Σαββάτου (27/06/2026).

Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία τις βραδινές ώρες της 27ης Ιουνίου 2026, αξιωματικός που εκτελούσε καθήκοντα επόπτη φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου, μέσα σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από αστυνομικούς της υπηρεσίας, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Ακολούθησαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Μετά την ενημέρωση της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ο εμπλεκόμενος αξιωματικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιόν της.

Με την ολοκλήρωση της αυτόφωρης διαδικασίας αφέθηκε ελεύθερος, ενώ διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Παράλληλα, ο κρατούμενος μεταφέρθηκε από αστυνομικούς σε ιατροδικαστή, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να καταγραφούν τυχόν τραυματισμοί.

Σε διοικητικό επίπεδο, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με στόχο να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα κάθε καταγγελία που αφορά παράνομη ή αντιδεοντολογική συμπεριφορά προσωπικού της και ενεργοποιεί άμεσα τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές διαδικασίες.