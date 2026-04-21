Ασπρόπυργος: 10 συλλήψεις, όπλα σε βόθρο και ρευματοκλοπές – Βίντεο και φωτογραφίες

Επιχείρηση – «σκούπα» πραγματοποίησε η αστυνομία σε οικισμό στον Ασπρόπυργο την Τρίτη (21.04.2016). Στις έρευνες χρησιμοποιήθηκε αστυνομικός σκύλος και drone της ΕΛ.ΑΣ.

Στη διάρκεια των ελέγχων που έκανε η αστυνομία στον Ασπρόπυργο συνελήφθησαν 10 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για – κατά περίπτωση – κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διακεκριμένη κλοπή και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε 30 βεβαιώσεις παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η έλλειψη παιδικών καθισμάτων, η απουσία ΚΤΕΟ και η μη χρήση κράνους.

Στο πλαίσιο των ερευνών σε κατοικίες, εντοπίστηκε κρυμμένο μέσα σε σηπτική δεξαμενή οπλισμός αποτελούμενος από 2 κυνηγητικές καραμπίνες.

Για τις συγκεκριμένες είχε δηλωθεί κλοπή το 2025 από τις περιοχές του Περάματος και της Θήβας.

Επίσης, βρέθηκε και πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας, των οποίων η προέλευση διερευνάται.

Σε ξεχωριστό έλεγχο σε επιχείρηση ανακύκλωσης διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς η επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Στο εσωτερικό της εντοπίστηκε και κατασχέθηκε έμφορτο φορτηγό με στερεά απόβλητα.

Την ίδια ώρα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε αποξηλώσεις καλωδίων συνολικού μήκους 2.114 μέτρων, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.