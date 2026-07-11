Ασπρόπυργος: Φως στα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς ρίχνει η αυτοψία της ΔΑΕΕ

Τον «μηχανισμό» που οδήγησε στη διπλή έκρηξη στον Ασπρόπυργο αποκρυπτογράφησαν οι έμπειροι ερευνητές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 3 από τους 11 τραυματίες.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού), η πρώτη έκρηξη στον Ασπρόπυργο προκλήθηκε από πιθανή διαρροή σε φιάλη με εύφλεκτο υλικό, όταν εργαζόμενος επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο μέσα στο συνεργείο.

Εκτιμάται πως η χρήση αναπτήρα από εργαζόμενο που ήθελε να ανάψει τσιγάρο προκάλεσε ανάφλεξη του αέριου μείγματος που ενδέχεται να είχε δημιουργηθεί από διαρροή φιάλης προπανίου η ασετιλίνης, με αποτέλεσμα την πρώτη έκρηξη.

Στην αυτοψία τους τα στελέχη της ΔΑΕΕ περιγράφουν αναλυτικά την εξέλιξη της φωτιάς.

«Η πυρκαγιά τροφοδοτούμενη από τα υπάρχοντα καύσιμα υλικά επεκτάθηκε στον όμορο χώρο που βρισκόταν το βυτίο με το προπάνιο. Έγινε βίαιη διάρρηξη του βυτίου προκαλώντας δεύτερη ισχυρή έκρηξη με απότομη εκτόνωση του προπανίου και περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, το συνεργείο βαρέων οχημάτων με βάση το εμβαδόν του, περίπου 500 τ.μ. δεν υποχρεούται να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, για να ελεγχθεί από τις αρχές. Η επιχείρηση δηλαδή θεωρείται κατηγορίας χαμηλού κινδύνου. Γι’ αυτές τις επιχειρήσεις οι έλεγχοι είναι μόνο δειγματοληπτικοί, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται εντός βιομηχανικής ζώνης. Για σημαντικό κενό στο νομοθετικό πλαίσιο κάνουν λόγο οι ειδικοί.

Στο μεταξύ, σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 3 από τους 11 τραυματίες. Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης του συνεργείου υποστηρίζει πως είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και πως εκείνη την ώρα δεν εκτελούνταν εργασίες.

«Το βυτιοφόρο περιείχε 1,5 με 2 τόνους προπάνιο. Το είχα μεταφέρει στο συνεργείο την προηγούμενη ημέρα και ανέμενα απάντηση για την επισκευή του γιατί είχε πρόβλημα στη σούστα», αναφέρει.

Οι ερευνητές της Πυροσβεστικής θα επικεντρωθούν και στη μελέτη πυροπροστασίας που υποβάλλεται από μηχανικό.

Θα δουν αν εκεί ήταν δηλωμένες οι φιάλες που χρησιμοποιούσε το συνεργείο.

Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την Τετάρτη 15 Ιουλίου.