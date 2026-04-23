Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 63χρονος με ένα κιλό κοκαΐνης – Τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί και προσπάθησε να το σκάσει τρέχοντας

Με ένα κιλό κοκαΐνης συνελήφθη ένας 63χρονος αλλοδαπός το απόγευμα της 21ης Απριλίου 2026 στον Ασπρόπυργο, μετά από έλεγχο της αστυνομίας.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή του Ασπροπύργου εντόπισαν ένα όχημα που τους φάνηκε ύποπτο και έκαναν σήμα στον οδηγό (που μετέφερε την κοκαΐνη) να σταματήσει. Εκείνος όμως κατέβηκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας.

Ακολούθησε καταδίωξη πεζή και οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, παρά το γεγονός ότι αντιστάθηκε με σπρωξιές και κλωτσιές.

Σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν περίπου 1 κιλό και 77 γραμμάρια κοκαΐνης. Στη συνέχεια, έρευνα στο σπίτι του οδήγησε στον εντοπισμό ακόμη 150 γραμμαρίων κοκαΐνης, 10 δελτίων ταυτότητας που είχαν δηλωθεί ως χαμένα ή κλεμμένα, καθώς και δύο διαβατηρίων αμφίβολης γνησιότητας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, χρήση πλαστών εγγράφων, κατοχή κλεμμένων αντικειμένων, αντίσταση κατά των αρχών και παράνομη παραμονή στη χώρα.

Ο 63χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.