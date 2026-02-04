Ασπρόπυργος: Πάνω από ένα χιλιόμετρο ήταν τα καλώδια ρευματοκλοπής που «ξήλωσαν» αστυνομικοί

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που φέρνει στο φως η ΕΛ.ΑΣ. από την επιχείρηση που έγινε στον Ασπρόπυργο, το πρωί της Τρίτης (3/2/26) και είχε ως αποτέλεσμα 9 συλλήψεις.

Η ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου σχεδιάστηκε με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Συνελήφθησαν συνολικά 9 άνθρωποι για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή, ενώ βεβαιώθηκαν 32 παραβάσεις ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κά.

Από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, έγιναν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 1.010 μέτρων, που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της παραπάνω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ, της Ομάδας ΔΙΑΣ, της ΔΑΟΕ, των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής ενώ συμμετείχε αστυνομικός σκύλος και drone.