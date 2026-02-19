Ασπρόπυργος: Ντου της αστυνομίας για ρευματοκλοπές, ξηλώθηκαν καλώδια 400 μέτρων

Επέμβαση της αστυνομίας στον Ασπρόπυργο την Πέμπτη (17.02.2026) με οκτώ συλλήψεις ατόμων για ρευματοκλοπές. Αποξηλώθηκαν καλώδια μήκους 400 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη ηλεκτροδότηση.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία την Πέμπτη, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δυτικής Αττικής/ΓΑΔΑ με αστυνομικό σκύλο έλαβαν μέρος στην κινητοποίηση της ΕΛΑΣ για ρευματοκλοπές σε οικισμό στον Ασπρόπυργο.

Συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Βεβαιώθηκαν, επίσης, 14 παραβάσεις ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α.

Επιπλέον, συνελήφθη οδηγός που μετέφερε με φορτηγό, το οποίο κατασχέθηκε, τόνους σκουπιδιών για να πετάξει σε οικισμό του Ασπροπύργου.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 400 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για τις ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.