Ασπρόπυργος: «Δεν πρόλαβα να αντιδράσω, είπα “Θεέ μου, να είναι το παιδί ζωντανό”», λέει ο οδηγός του βαν που παρέσυρε τον 12χρονο με το πατίνι

Μια στιγμή ήταν αρκετή για να μετατραπεί ένας δρόμος στον Ασπρόπυργο σε σκηνή αγωνίας και πανικού. Ένα παιδί μόλις 12 ετών δίνει μάχη για τη ζωή του, μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 07.05.2026, όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με βαν.

Το σοκαριστικό ατύχημα έγινε στον Ασπρόπυργο, στη συμβολή των οδών Θρασυβούλου και Αθανασίου Τσίγκου, λίγο μετά τις 10:30 το πρωί. Το παιδί κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι του όταν, κάτω από συνθήκες που ακόμη ερευνούν οι Αρχές, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά στο λευκό βαν που περνούσε από το σημείο, με μαρτυρίες να λένε ότι ο 12χρονος πέρασε από stop χωρίς να σταματήσει.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη. Το σπασμένο τζάμι και το βαθούλωμα στη δεξιά πλευρά του οχήματος αποτυπώνουν τη δύναμη με την οποία το παιδί έπεσε πάνω στο βαν, πριν καταλήξει αιμόφυρτο στην άσφαλτο.

Ο οδηγός του οχήματος, εμφανώς συγκλονισμένος, μίλησε στο Star, περιγράφοντας με τρεμάμενη φωνή τις δραματικές στιγμές που έζησε.

«Χωρίς να καταλάβω απλά βλέπω ένα πατίνι να πετάγεται μπροστά μου, σε χρόνο που δεν πρόλαβα καν να αντιδράσω. Απλά ακούω το “μπαμ”. Κατευθείαν κατεβαίνω, βλέπω ένα παιδί κάτω και λέω “Θεέ μου, απλά να είναι ζωντανό”. Το παιδάκι ήταν κάτω, είχε αιμορραγία, κάλεσα το 166 κατευθείαν. Ήμουν κοντά, δεν έφυγα, τώρα ένας συνάνθρωπός μου…», είπε χαρακτηριστικά.

Λίγα μέτρα πιο μπροστά βρίσκονταν οι φίλοι του 12χρονου. Όταν άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο της σύγκρουσης, γύρισαν έντρομοι και αντίκρισαν τον φίλο τους πεσμένο στο οδόστρωμα. Έτρεξαν κοντά του και ξέσπασαν σε κλάματα βλέποντας την κατάστασή του.

Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν, καλώντας ασθενοφόρο και προσπαθώντας να στηρίξουν το παιδί μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Ο 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, δίνοντας μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου μπήκε στο χειρουργείο περίπου στις 3 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάστασή του παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.