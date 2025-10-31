Ασπρόπυργος: Δεν έκανε γυμναστική η 10χρονη την ώρα που κατέρρευσε και πέθανε

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στον Ασπρόπυργο, όπου μία 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε μέσα σε δημοτικό σχολείο και τελικά άφησε την τελευταία πνοή της, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή.

Για το θάνατο της 10χρονης μαθήτριας στο σχολείο στον Ασπρόπυργο, προχώρησε σε ενημέρωση το υπουργείο Παιδείας, στην οποία διευκρινίζεται ότι η μαθήτρια την ώρα που κατέρρευσε δεν έκανε γυμναστική.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το παιδί δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε αλλά περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η καρτέλα του παιδιού ανέφερε ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10/25) σε σχολείο στον Ασπρόπυργο όπου το κορίτσι κατέρρευσε εν ώρα μαθήματος και στη συνέχεια πέθανε.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1.00 τα μεσημέρι στο 10ο δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου όταν κατά την διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής το κορίτσι έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος…

Οι προσπάθειες να κρατηθεί το παιδί στη ζωή, δεν σταμάτησαν ούτε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με ασθενοφόρο στο Θριάσιο, όπου γινόταν ΚΑΡΠΑ.

Η 10χρονη, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έφτασε εν ζωή στο νοσοκομείο αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε, πιθανότατα από παθολογικά αίτια. Στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου έχει οδηγηθεί ο 52χρονος δάσκαλος της φυσικής αγωγής και καταθέτει.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το «προσήλθε μέσω ΕΚΑΒ με ασυστολια στα ΤΕΠ στο Θριασιο Νοσοκομείο. Έγινε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν αλλά δυστυχώς κατέληξε».

Μιλώντας στο LIve News ο Μιχάλης Γιαννάκος είπε ότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια για μια ώρα προκειμένου να επαναφέρουν το παιδί αλλά δυστυχώς αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια.