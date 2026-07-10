Ασπρόπυργος: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη στην επιχείρηση με ανταλλακτικά – Συγκλονίζει η εικόνα εγκαυματία

Σοκάρουν οι εικόνες από τη μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση ανταλλακτικών αυτοκινήτου στον Ασπρόπυργο, καθώς από τη φωτιά προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 άτομα να τραυματιστούν, ενώ 3 εξ αυτών νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.

Για την φωτιά και την έκρηξη στον Ασπρόπυργο συνελήφθησαν 2 άτομα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βυτιόφορου οχήματος, όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, η οποία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Στο βίντεο φαίνεται πως μόλις έχει γίνει η έκρηξη και ακούγονται φωνές. Ξαφνικά μέσα από τον μαύρο καπνό ξεπροβάλλει ένας άνδρας με καμένα ρούχα και εγκαύματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ σκληρές εικόνες:

«Πάει ο “αρκούδας”» ακούγεται να λέει κάποιος που έχει φτάσει λίγα λεπτά μετά την έκρηξη.

Βλέποντας τον εγκαυματία εργαζόμενο φωνάζει: «Έλα από δω, έλα από δω γιατί έχει φορτηγό. Έλα έλα έλα. Ο άλλος που πήγε; Είσαι καλά; Πω πω! Πήρατε την πυροσβεστική; Ασθενοφόρο πήρες; Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα αγόρι μου, έλα αγόρι μου. Πήγαινε στη σκιά».

«Ω ρε αδερφέ κάηκε πολύ. Πήγαινε εκεί δίπλα να μπεις στο νερό λίγο, πήγαινε. Πήρες ασθενοφόρο; Ρε αυτός κάηκε ολόκληρος» ακούγεται να λέει και στη συνέχεια αναρωτιέται: «Πώς πήρε φωτιά ρε αδερφέ;».

Παράλληλα, ακούγονται συνεχώς εκρήξεις.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο, συγκέντρωσαν στοιχεία και συνεχίζουν την προανακριτική διαδικασία, εξετάζοντας όλες τα σενάρια που μπορεί να οδήγησαν στην έκρηξη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πυρκαγιά ενδεχομένως να ξεκίνησε από οξυγονοκόλληση – κατά την οποία χρησιμοποιείται ασετυλίνη – δίπλα στο βυτιοφόρο που ήταν γεμάτο προπάνιο.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο πώς προκλήθηκε η ανάφλεξη και η ισχυρή έκρηξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί οριστικά συμπεράσματα.