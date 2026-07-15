Ασπρόπυργος: Απολογούνται οι συλληφθέντες για τη φονική έκρηξη – Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι 2 πολυεγκαυματίες

Με ισχυρή αστυνομική παρουσία, οδηγήθηκαν σήμερα (15.07.2026) στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι δύο συλληφθέντες για την φωτιά και την έκρηξη που σημειώθηκε στην επιχείρηση στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τον τραυματισμό 11 ανθρώπων.

Ακόμα 2 άνθρωποι παραμένουν διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο, δίνοντας σκληρή μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Υπενθυμίζεται πως 8 από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν στην φωτιά που εκδηλώθηκε στο συνεργείο ανταλλακτικών, στον Ασπρόπυργο, εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα.

​Η φωτιά και η ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε κατέστρεψε ολοσχερώς το συνεργείο βαρέων οχημάτων και δύο όμορες γειτονικές επιχειρήσεις. Λίγες ημέρες μετά, ο πολυεγκαυματίας υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΔΑΕΕ, η φωτιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια θερμών εργασιών με χρήση συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και γρήγορα, όπως όλα δείχνουν, επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο που περιείχε προπάνιο, προκαλώντας τη σφοδρή έκρηξη.

​Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο ιδιοκτήτης του βυτιοφόρου οχήματος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο και σήμερα αναμένεται να απολογηθούν.