Ασπρόπυργος: Έκρυβαν ναρκωτικά στο καπό του αυτοκινήτου – 2 συλλήψεις

Νόμιζαν ότι η κρυψώνα τους ήταν ασφαλής! Ο λόγος για δύο άνδρες στον Ασπρόπυργο, οι οποίοι συνελήφθησαν επειδή διακινούσαν ναρκωτικά. Είχαν κρύψει τις παράνομες ουσίες στο καπό αυτοκινήτου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ την Πέμπτη (12.02.2026).

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν το απόγευμα της 11ης Φεβρουαρίου 2026 στον Ασπρόπυργο, δύο άνδρες ηλικίας 30 και 25 ετών, τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ο 30χρονος και ο 25χρονος είχαν κρυμμένα στο καπό του αυτοκινήτου τους, νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 19 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη συνολικού μεικτού βάρους 323,4 γραμμαρίων,

– 2-συσκευές κινητής τηλεφωνίας και ηλεκτρονική ζυγαριάς ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.