Ασούρα: Το σκληρό έθιμο του αυτομαστιγώματος των Σιιτών μουσουλμάνων στον Πειραιά

Οι Σιίτες μουσουλμάνοι που βρίσκονται στην Αττική, αναβίωσαν για ακόμα μία χρονιά το αρχαίο και ιδιαίτερα σκληρό έθιμο της Ασούρα.

Την Παρασκευή (26.06.2026) Σιίτες μουσουλμάνοι συγκεντρώθηκαν στην οδό Δήμητρας στον Πειραιά και πραγματοποίησαν το αιματηρό έθιμο της Ασούρα.

Ο χώρος πλημμύρισε από ρυθμικές, γεμάτες οδύνη προσευχές. Κάτω από τον καυτό ήλιο, ο διαπεραστικός ήχος από τα απανωτά, συντονισμένα χτυπήματα των πιστών στο στήθος τους αντηχούσε για ώρα σε όλο το στενό. Η διαδικασία αυτή, αν και δεν περιλαμβάνει τη χρήση αιχμηρών αντικειμένων, προκάλεσε σε πολλούς συμμετέχοντες έντονες μελανιές και σοβαρά αιματώματα στον θώρακα, αποτυπώνοντας τη σωματική ένταση του θρήνου.

Οι εικόνες από το drone του Orange Press Agency εξασφαλίζουν μια εντελώς διαφορετική ματιά στο τελετουργικό, αποτυπώνοντας τις κινήσεις του πλήθους και τη θρησκευτική κατάνυξη των πιστών από ψηλά.

Το αυτομαστίγωμα με λεπίδες ως πράξη εξιλέωσης

Η κορύφωση του δεκαήμερου πένθους ήρθε με το παραδοσιακό αυτομαστίγωμα, μια πρακτική που για τους πιστούς λειτουργεί ως μέσο ψυχικής κάθαρσης και εξιλέωσης. Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του drone είναι εξαιρετικά σκληρές, καθώς τα σώματα των πιστών γέμισαν πληγές από τις λεπίδες των μαστιγίων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, ειδικά επιφορτισμένα μέλη της κοινότητας παρακολουθούσαν στενά τη διαδικασία, παρεμβαίνοντας για να διακόψουν το μαστίγωμα όποτε τα τραύματα στην πλάτη κάποιου γίνονταν υπερβολικά βαθιά. Παράλληλα, δρόσιζαν τους συμμετέχοντες με νερό για να αντιμετωπίσουν την αποπνικτική ζέστη, ενώ μοίραζαν μπουκάλια με νερό και χυμούς τόσο στους ίδιους όσο και στους λιγοστούς περαστικούς.

Για τον σιιτικό κόσμο, η Ασούρα αποτελεί την απόλυτη ημέρα μνήμης και τιμής για τον μαρτυρικό θάνατο του Χουσεΐν ιμπν Αλί (εγγονού του προφήτη Μωάμεθ) στη μάχη της Καρμπάλας το 7ο αιώνα. Στον πυρήνα του εθίμου βρίσκεται η αιώνια πάλη ανάμεσα στην επίγεια αδικία και τη θεϊκή δικαιοσύνη.

Η Ασούρα αντιστοιχεί στη 10η ημέρα του μήνα Μουχαράμ. Επειδή το μουσουλμανικό ημερολόγιο βασίζεται στις φάσεις της Σελήνης, είναι μικρότερο από το ηλιακό κατά περίπου 10 με 11 ημέρες ετησίως. Έτσι, το έθιμο μετακινείται σταδιακά νωρίτερα κάθε χρόνο στο δικό μας ημερολόγιο.