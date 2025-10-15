Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Συνάντηση με τον Σταύρο Παπασταύρου – «Σπουδαίο το έργο του Μακαριότατου»

Λίγες μέρες μετά την εσπευσμένη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» λόγω έντονης αδιαθεσίας, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, συναντήθηκε σήμερα Τετάρτη (15.110.2025) με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, παρέμεινε για μία μέρα στο νοσοκομείο, κάνοντας τις απαραίτητες εξετάσεις και τους γιατρούς να τον παρακολουθούν στενά και πήρε εξιτήριο την Δευτέρα. Ο Σταύρος Παπασταύρου σε ανακοίνωσή του, κοινοποίησε μία φωτογραφία μαζί με τον Μακαριότατο.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου μετά τη νοσηλεία του και την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ:

Με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, με τον οποίο είχε μια εποικοδομητική συζήτηση για καίρια ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και την χώρα.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης αυτής, που έγινε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ο κ. Παπασταύρου, σε σχετική του δημόσια ανάρτηση ανέφερε τα εξής:

«Είχα την ιδιαίτερη χαρά να συναντήσω σήμερα τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, με τον οποίο συζητήσαμε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν την κοινωνία και την Πατρίδα μας. Του μετέφερα τις εγκάρδιες ευχές μου για υγεία, δύναμη και μακροημέρευση, ώστε να συνεχίσει το σπουδαίο του έργο για την Εκκλησία και τον λαό μας».

Οι δύο άνδρες, τους οποίους συνδέει βαθιά αμοιβαία εκτίμηση, είχαν συναντηθεί και τον περασμένο Μάρτιο, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασών, ενώ διατηρούν τακτική επικοινωνία.