Αρχαίο ναυάγιο στην Άνδρο, από τον 5ο ή τις αρχές του 4ου αιώνα: Εντυπωσιακές οι εικόνες

Οι εικόνες συγκλονίζουν. Ο βυθός της Άνδρου έκρυβε ακόμη ένα αρχαιολογικό θησαυρό: ένα ναυάγιο, σε βάθος 39-44 μέτρων. Το πλοίο μετέφερε περισσότερους από 600 αμφορείς.

Οι εικόνες που έδωσε σήμερα (31.07.2026) στη δημοσιότητα το υπουργείο Πολιτισμού εντυπωσιάζουν: ένα αρχαίο πλοίο από τον 5ο ή τις αρχές του 4ου αιώνα πΧ, ένα τμήμα μολύβδινης άγκυρας, αμφορείς τουλάχιστον τριών τύπων.

Το ναυάγιο εντοπίστηκε από ιδιώτη, ο οποίος υπέδειξε στο υπουργείο Πολιτισμού το σημείο όπου έπρεπε να γίνει η αυτοψία. Έτσι, στη θαλάσσια περιοχή της Άνδρου εντοπίστηκε το φορτίο ενός αρχαίου πλοίου, σε βάθος 39-44 μέτρων και το φορτίο του συνίσταται από εμπορικούς οξυπύθμενους αμφορείς. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη τουλάχιστον τριών διαφορετικών τύπων εμπορικών οξυπύθμενων αμφορέων (Μένδης, Πεπαρήθου και Solokha 2).

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας ανελκύσθηκαν δειγματοληπτικά ένας αμφορέας από κάθε τύπο. Το χρονολογικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι εν λόγω αμφορείς ορίζεται στα τέλη του 5ου και τις αρχές του 4ου αιώνα πΧ. Στον χώρο του ναυαγίου εντοπίσθηκε επίσης τμήμα μολύβδινου στύπου άγκυρας, καθώς και ολιγάριθμοι λίθοι οι οποίο ενδεχομένως να σχετίζονται με το έρμα του πλοίου. Κατά μία πρώτη εκτίμηση καταμετρήθηκαν περίπου 600-650 αμφορείς.

Η συγκέντρωση των αμφορέων σε βάθος 44μ / Πηγή φωτογραφίας: Υπουργείο Πολιτισμού

Δειγματοληπτική ανέλκυση εμπορικού οξυπύθμενου αμφορέα / Πηγή φωτογραφίας: Υπουργείο Πολιτισμού

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού, «το ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα στη περίοδο των ύστερων κλασσικών χρόνων. Η περαιτέρω μελέτη του ευρήματος θα προσφέρει προφανώς και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες τόσο για το φορτίο του όσο και για την προέλευσή του.

Το κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων αποτελούσαν οι Ευαγγελιστής Διονύσιος, καταδυόμενος αρχαιολόγος, Τσομπανίδης Άγγελος, καταδυόμενος συντηρητής αρχαιοτήτων και Μερσενιέ Λούι, τεχνικός βυθού».