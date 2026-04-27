Αρκαδία: Νεκρός διασώστης που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Τραγωδία συνέβη στην Αρκαδία το μεσημέρι της Κυριακής 26.04.2026, με έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του, όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ.

Ο άτυχος άνδρας που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ, έκανε αγροτικές εργασίες σε κτήματα στην Αρκαδία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας, εργαζόταν στο ΕΚΑΒ και εκείνη την ώρα εκτελούσε γεωργικές εργασίες σε κτήματα στο Παρθένι Αρκαδίας, όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και συνάδελφοί του από το ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.