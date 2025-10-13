Αρκαδία: Ανάγκασαν 58χρονο ιδιοκτήτη βενζινάδικου να τους πάει σπίτι του και από εκεί να του αρπάξουν 200.000 ευρώ

Στιγμές τρόμου έζησε ένας ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων στην Αρκαδία. Πέντε ληστές με την απειλή όπλου τον απήγαγαν από το βενζινάδικο που έχει στην περιοχή Κοκλαμά Γορτυνίας και τον οδήγησαν στο σπίτι του, το οποίο είναι σε μικρή απόσταση.

Οι πέντε ληστές, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, είχαν στήσει αργά το βράδυ της Κυριακής (12.10.2025) καρτέρι στον 58χρονο επιχειρηματία από την Αρκαδία και τον ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιού, τη στιγμή που έκλεινε το βενζινάδικο.

Από εκεί τον πήγαν στο σπίτι του, όπου τον έδεσαν σε μία καρέκλα και με τη χρήση τροχού παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο που περιείχε 200.000 ευρώ.

Οι δράστες, παρέμειναν στο σπίτι μιάμιση ώρα, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατέστρεψαν το σύστημα ασφαλείας, τις κάμερες και το καταγραφικό, ενώ φρόντισαν να μην αφήσουν δακτυλικά αποτυπώματα.

Όταν έφυγαν οι κακοποιοί, ο 58χρονος πρατηριούχος κατάφερε να λυθεί και να τηλεφωνήσει στην Άμεση Δράση.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Τρίπολης έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.