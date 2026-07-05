Αριδαία: 16χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο σπίτι της – Την έσωσε με ΚΑΡΠΑ η μητέρα της

Μια συγκλονιστική ιστορία διάσωσης εκτυλίχθηκε σε ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό του δήμου Αριδαίας στην Κεντρική Μακεδονία, τους Προμάχους Αλμωπίας.

Μια 16χρονη κοπέλα υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα στο σπίτι της στο χωριό στην Αριδαία, αλλά διασώθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση της οικογένειάς της και τη χρήση απινιδωτή μέσα σε λίγα λεπτά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα μέσα Ιουνίου, όταν η μικρότερη αδελφή της 16χρονης ξύπνησε μέσα στη νύχτα ακούγοντας την αδελφή της να αναπνέει βαριά. Αμέσως ειδοποίησε τους γονείς τους, οι οποίοι έσπευσαν στο δωμάτιο.

Η μητέρα, η οποία έχει εκπαιδευτεί στις πρώτες βοήθειες και την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) μέσω του προγράμματος Kids Save Lives, διαπίστωσε ότι η κόρη της δεν ανέπνεε φυσιολογικά και ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ, ενώ παράλληλα ζήτησε βοήθεια.

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας κάλεσε το ΕΚΑΒ και έτρεξε να φέρει έναν από τους δύο απινιδωτές που είναι διαθέσιμοι στο χωριό. Λίγο αργότερα, στο σπίτι έφτασε και ένας ακόμη εκπαιδευμένος πολίτης, επίσης εθελοντής του Kids Save Lives, προκειμένου να συνδράμει στις προσπάθειες ανάνηψης.

Ο απινιδωτής χρησιμοποιήθηκε μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά από την κατάρρευση της 16χρονης και, με την πρώτη απινίδωση, η καρδιά της επανήλθε και άρχισε ξανά να αναπνέει.

Λόγω της μεγάλης απόστασης του χωριού, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε περίπου 45 λεπτά αργότερα, παραλαμβάνοντας την κοπέλα ζωντανή. Ακολούθησε μια δύσκολη διακομιδή, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αριδαίας, στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Έδεσσας, έπειτα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Λάρισα και, τελικά, στο Ωνάσειο Νοσοκομείο στην Αθήνα.

Εκεί οι γιατροί προχώρησαν στην τοποθέτηση εσωτερικού βηματοδότη-απινιδωτή τελευταίας γενιάς, ώστε να αντιμετωπιστεί το καρδιολογικό πρόβλημα που προκάλεσε την ανακοπή.

Περίπου δύο εβδομάδες μετά το περιστατικό, η 16χρονη επέστρεψε στο σπίτι της, έχοντας αναρρώσει πλήρως.

Σε ανακοίνωσή του, το Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές υπογραμμίζει ότι το περιστατικό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημασίας της εκπαίδευσης των πολιτών στις πρώτες βοήθειες και της ύπαρξης απινιδωτών στις τοπικές κοινωνίες.

«Όλα λειτούργησαν σωστά στην Αλυσίδα Επιβίωσης, αποδεικνύοντας πως οι εκπαιδευμένοι πολίτες και οι απινιδωτές μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ιδιαίτερα στην επαρχία, στις απομακρυσμένες περιοχές και στα ελληνικά νησιά», αναφέρει η σχετική ανάρτηση της οργάνωσης.