Από το Μαντούδι στις Σποράδες: Tρία νησιά όνειρο μόνο μία ανάσα μακριά

Υπάρχει ένα διαφορετικό καλοκαίρι στις Σποράδες. Πιο πράσινο, πιο δροσερό, πιο απαλό στο βλέμμα. Ένα καλοκαίρι όπου τα πεύκα φτάνουν σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, οι παραλίες έχουν νερά που μοιάζουν ζωγραφισμένα, τα λιμάνια κρατούν κάτι από την αθωότητα των νησιωτικών διακοπών και κάθε διαδρομή οδηγεί σε μια νέα εικόνα: μια αμμουδιά, έναν ήσυχο κόλπο, ένα χωριό χτισμένο ψηλά, ένα τραπέζι με θαλασσινά, ένα ηλιοβασίλεμα που μυρίζει πεύκο και αλάτι.

Οι Σποράδες είναι νησιά που σε κάνουν να κατεβάζεις ρυθμό χωρίς να το προσπαθείς. Η Σκιάθος έχει τη ζωντάνια, τις παραλίες και την ανεμελιά. Η Σκόπελος έχει την αρχοντιά, το πράσινο και την κινηματογραφική ομορφιά. Η Αλόννησος έχει τη γαλήνη, τη φύση και τη σπάνια αίσθηση ενός προορισμού που σέβεται τον χρόνο, το τοπίο και τη θάλασσα. Και τώρα, με αφετηρία το Μαντούδι της Εύβοιας, αυτό το καλοκαιρινό σύμπαν γίνεται πιο άμεσο, πιο γρήγορο, πιο εύκολο.

Το φετινό μότο της SEAJETS το λέει όπως ακριβώς το νιώθεις: «Θες περισσότερο καλοκαίρι;» Και η απάντηση είναι απλή: Θες SEAJETS. Γιατί με τη SEAJETS ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, κερδίζοντας χρόνο για όλα όσα θέλεις να ζήσεις: περισσότερα νησιά να ανακαλύψεις, περισσότερες γεύσεις να δοκιμάσεις, περισσότερες βουτιές να απολαύσεις, περισσότερες εικόνες να κρατήσεις, περισσότερες αναμνήσεις να θυμάσαι.

Από το Μαντούδι στις Σποράδες, πιο γρήγορα και πιο άνετα

Το Μαντούδι της Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, γίνεται η ιδανική αφετηρία για να βρεθείς στις Σποράδες γρήγορα, άνετα και χωρίς να χάσεις πολύτιμο χρόνο από τις διακοπές σου.

Με τη SEAJETS, από το Μαντούδι φτάνεις:

Σκιάθο σε 40 λεπτά

Γλώσσα σε 40 λεπτά

Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά

Αλόννησο σε 2 ώρες

Με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, μπορείς να οργανώσεις το ταξίδι σου με ευελιξία και να διαλέξεις τον ρυθμό που σου ταιριάζει. Μια γρήγορη απόδραση, ένα γεμάτο long weekend, οικογενειακές διακοπές ή μια πιο ήρεμη καλοκαιρινή περιπλάνηση σε περισσότερα από ένα νησιά των Σποράδων.

Και επειδή το ταξίδι είναι πάντα μέρος της εμπειρίας, στη SEAJETS επιλέγεις την κατηγορία που σου ταιριάζει — Silver, Club ή Platinum — και ταξιδεύεις με άνετες θέσεις αεροπορικού τύπου και υπηρεσίες σχεδιασμένες για να κάνουν τη διαδρομή σου πιο ευχάριστη από την πρώτη στιγμή.

Σκιάθος: το νησί της ανεμελιάς και των αμέτρητων παραλιών

Η Σκιάθος είναι το νησί που ξέρει να συνδυάζει τη χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση με τη ζωντάνια. Είναι κοντινή, φωτεινή, γεμάτη παραλίες, με μια Χώρα που έχει ρυθμό από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Από τη στιγμή που φτάνεις, νιώθεις ότι όλα είναι εύκολα: η πρώτη βόλτα, η πρώτη βουτιά, το πρώτο τραπέζι δίπλα στη θάλασσα.

Η Χώρα της Σκιάθου είναι ιδανική για να ξεκινήσεις τη γνωριμία με το νησί. Στενά, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, μικρά μαγαζιά και μια ατμόσφαιρα που γίνεται όλο και πιο ζωντανή όσο προχωρά η μέρα. Η βόλτα προς το Μπούρτζι, τη μικρή χερσόνησο που χωρίζει το παλιό από το νέο λιμάνι, είναι από τις πιο όμορφες στιγμές, ειδικά το απόγευμα, όταν το φως πέφτει μαλακά πάνω στη θάλασσα.

Αν όμως υπάρχει κάτι που κάνει τη Σκιάθο διάσημη, είναι οι παραλίες της. Οι Κουκουναριές, με τη χρυσή άμμο και το πευκοδάσος που τις αγκαλιάζει, είναι από τις πιο εμβληματικές παραλίες του νησιού. Η Αγία Παρασκευή, η Καναπίτσα, η Μεγάλη Άμμος, η Τρούλος και η Μπανάνα προσφέρουν διαφορετικές εκδοχές της ίδιας καλοκαιρινής απόλαυσης: καθαρά νερά, άμμο, οργάνωση, χαλάρωση, μουσική, φαγητό, βουτιές μέχρι αργά.

Και φυσικά, υπάρχει η Λαλάρια. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Σκιάθου, με λευκά βότσαλα, γαλαζοπράσινα νερά και εντυπωσιακά βράχια, που προσεγγίζεται με καραβάκι όταν το επιτρέπει ο καιρός. Είναι η παραλία που θυμάσαι μετά το ταξίδι σαν φωτογραφία που δεν χρειάστηκε φίλτρο.

Η Σκιάθος είναι ιδανική για όσους θέλουν διακοπές με επιλογές. Μπορείς να περάσεις τη μέρα σου σε οργανωμένες παραλίες, να κάνεις ημερήσιες εκδρομές με σκάφος, να περπατήσεις σε πιο ήσυχες γωνιές, να βγεις το βράδυ στη Χώρα ή απλώς να αφεθείς σε εκείνο το εύκολο, ανέμελο καλοκαίρι που σε κάνει να ξεχνάς τι μέρα είναι.

Γλώσσα και Σκόπελος: πράσινο, θάλασσα και κινηματογραφική ομορφιά

Η άφιξη στη Γλώσσα είναι από μόνη της μια ωραία πρώτη εικόνα της Σκοπέλου. Χτισμένη αμφιθεατρικά, με θέα στο Αιγαίο, η Γλώσσα έχει πιο ήσυχη, αυθεντική ατμόσφαιρα και αποτελεί ιδανική είσοδο σε ένα νησί που έχει συνδέσει το όνομά του με το πράσινο, την ηρεμία και την αίσθηση ότι η φύση είναι πάντα παρούσα.

Η Σκόπελος είναι από τα πιο καταπράσινα νησιά του Αιγαίου. Πεύκα, ελαιώνες, μονοπάτια, παραλίες με καθαρά νερά και χωριά με χαρακτήρα συνθέτουν έναν προορισμό που έχει κάτι βαθιά γαλήνιο. Εδώ το καλοκαίρι δεν βιάζεται. Απλώνεται μέσα στη μέρα με βουτιές, βόλτες, φαγητό και διαδρομές που μυρίζουν πεύκο.

Η Χώρα της Σκοπέλου είναι από τις πιο όμορφες των Σποράδων. Αμφιθεατρικά χτισμένη, με λευκά σπίτια, κεραμοσκεπές, εκκλησίες, πλακόστρωτα και θέα στο λιμάνι, είναι ιδανική για απογευματινή βόλτα. Κάθε στροφή στα στενά της αποκαλύπτει μια νέα εικόνα: μια μικρή αυλή, μια σκάλα γεμάτη λουλούδια, μια εκκλησία, ένα σημείο με θέα.

Οι παραλίες της Σκοπέλου έχουν τη δική τους, ιδιαίτερη ομορφιά. Ο Πάνορμος είναι αγαπημένη επιλογή για μια άνετη μέρα δίπλα στη θάλασσα, με καθαρά νερά και επιλογές για φαγητό. Η Μηλιά και η Καστάνη είναι από τις πιο γνωστές και εντυπωσιακές παραλίες του νησιού, με νερά που αλλάζουν αποχρώσεις ανάλογα με το φως. Ο Στάφυλος και το Βελανιό βρίσκονται πιο κοντά στη Χώρα και προσφέρουν όμορφες επιλογές για βουτιές χωρίς μεγάλες μετακινήσεις.

Για πολλούς επισκέπτες, η Σκόπελος είναι και το νησί του κινηματογραφικού καλοκαιριού, χάρη στις εικόνες της που ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο μέσα από το «Mamma Mia!». Το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στο Καστρί, χτισμένο πάνω στον βράχο, είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού και αξίζει την ανάβαση για τη θέα και την εμπειρία.

Στη Σκόπελο, η γεύση έχει επίσης τη δική της θέση. Η περίφημη σκοπελίτικη τυρόπιτα, στριφτή και τραγανή, είναι από τις νοστιμιές που πρέπει να δοκιμάσεις, ενώ οι ταβέρνες του νησιού προσφέρουν ψάρια, θαλασσινά, τοπικές συνταγές και τραπέζια που γίνονται μέρος της ταξιδιωτικής μνήμης.

Αλόννησος: Η ήρεμη δύναμη των Σποράδων

Η Αλόννησος είναι το νησί για όσους αναζητούν κάτι πιο ήσυχο, πιο φυσικό, πιο βαθιά καλοκαιρινό. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με ένταση. Σε κερδίζει με καθαρά νερά, πράσινα τοπία, ήρεμους ρυθμούς, μικρούς κόλπους, διαδρομές μέσα στη φύση και μια αίσθηση αυθεντικότητας που γίνεται όλο και πιο σπάνια.

Το Πατητήρι, το λιμάνι του νησιού, είναι η πρώτη εικόνα της Αλοννήσου. Από εκεί ξεκινούν οι διαδρομές προς τις παραλίες, τη Χώρα και τα πιο ήσυχα σημεία του νησιού. Η Παλιά Αλόννησος, χτισμένη ψηλά, είναι από τις πιο όμορφες βόλτες που μπορείς να κάνεις. Στενά, πέτρινα σπίτια, μικρά μαγαζιά, θέα στο Αιγαίο και μια ατμόσφαιρα που ειδικά το απόγευμα γίνεται μαγική.

Οι παραλίες της Αλοννήσου έχουν καθαρά, διάφανα νερά και συχνά πιο ήρεμη αίσθηση από τις πολυσύχναστες παραλίες άλλων νησιών. Η Χρυσή Μηλιά είναι μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές, ιδανική και για οικογένειες. Η Μηλιά, ο Λεφτός Γιαλός, τα Τζώρτζη Γυαλός, ο Άγιος Δημήτριος και η Μεγάλη Άμμος αποκαλύπτουν διαφορετικές πλευρές του νησιού, πάντα με φόντο το πράσινο και το βαθύ μπλε.

Η Αλόννησος, όμως, έχει και κάτι μοναδικό: βρίσκεται στην καρδιά ενός σπουδαίου θαλάσσιου κόσμου. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων είναι ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της Ελλάδας, καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια Monachus monachus και για πολλά είδη θαλάσσιας και χερσαίας ζωής. Οι εκδρομές με σκάφος, το snorkeling, οι βουτιές σε καθαρά νερά και η επαφή με το θαλάσσιο περιβάλλον κάνουν την Αλόννησο ιδανική για ταξιδιώτες που αγαπούν τη φύση.

Εδώ οι διακοπές έχουν έναν πιο ήρεμο, ουσιαστικό ρυθμό. Ένα πρωινό μπάνιο, μια βόλτα στη Χώρα, ένα γεύμα με τόνο Αλοννήσου ή φρέσκο ψάρι, μια θαλάσσια εκδρομή, ένα ηλιοβασίλεμα με λιγότερο κόσμο και περισσότερη σιωπή. Η Αλόννησος είναι το νησί που σου θυμίζει ότι το καλοκαίρι δεν χρειάζεται πάντα πολλά. Χρειάζεται καθαρή θάλασσα, χρόνο και όμορφες στιγμές.

Ένα ταξίδι, περισσότερα νησιά, περισσότερες αναμνήσεις

Το μεγάλο πλεονέκτημα της γραμμής Μαντούδι – Σποράδες είναι ότι ανοίγει μπροστά σου περισσότερες επιλογές. Μπορείς να διαλέξεις τη Σκιάθο για ζωντανή ατμόσφαιρα και πολλές παραλίες. Τη Σκόπελο για πράσινο, χωριά και κινηματογραφική ομορφιά. Την Αλόννησο για φύση, ηρεμία και αυθεντικότητα. Ή μπορείς να συνδυάσεις περισσότερα από ένα νησιά και να ζήσεις τις Σποράδες σαν μικρή θαλασσινή περιπλάνηση.

Με αφετηρία το Μαντούδι, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, οι Σποράδες γίνονται πιο κοντινές και πιο εύκολες. Η διαδρομή μικραίνει, ο χρόνος στο νησί μεγαλώνει και το καλοκαίρι αποκτά περισσότερο χώρο.

Για μια γρήγορη απόδραση. Για διακοπές με περισσότερα νησιά. Για βουτιές σε νερά γεμάτα πράσινο και μπλε. Για Σποράδες όπως τις ονειρεύεσαι.

Θες περισσότερο καλοκαίρι; Θες SEAJETS.