Από τον Βοτανικό στα Πετράλωνα: Το 2022 είχε ξεκολλήσει και κατεδαφιστεί κτίριο – Τώρα άλλο κατέρρευσε σα χάρτινος πύργος

«Το βράδυ της εκκένωσης με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν: “Το κτίριο έφυγε σαν σεισμός”», λέει ιδιοκτήτης πολυκατοικίας στον Βοτανικό η οποία πήρε κλίση εξαιτίας οικοδομικών δραστηριοτήτων που γινόντουσαν για την ανέγερση νέας πολυκατοικίας στο διπλανό οικόπεδο. Όπως έγινε στην υπόθεση με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, έτσι και σε αυτή, οι κάτοικοι ήταν αυτοί που πήραν την απόφαση να εκκενώσουν.

Τέσσερα χρόνια μετά, βλέποντας την πρόσφατη κατάρρευση κτιρίου στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, ιδιοκτήτης πολυκατοικίας στον Βοτανικό δηλώνει στο newsit.gr ότι έζησε τον ίδιο εφιάλτη και καταγγέλλει πως η οικογένειά του καταστράφηκε οικονομικά, ενώ ακόμη αναζητά δικαίωση στα δικαστήρια.

Οι εικόνες απόλυτης καταστροφής από την πολυκατοικία της οδού Αλκμήνης στα Πετράλωνα που είχε ως αποτέλεσμα 4 οικογένειες να μείνουν χωρίς σπίτι και να βλέπουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ξύπνησαν τον εφιάλτη που έζησε το 2022 ο Μιχάλης και η οικογένεια του στο Βοτανικό.

Σε μια περίοδο μετά από την κρίση του κορονοϊού που όλα δοκιμάστηκαν, τα Χριστούγεννα του 2022 θα μείνουν στην μνήμη των κατοίκων της πολυκατοικίας που βρισκόταν στην Σπύρου Πάτση 119 στον Βοτανικό όταν το κτήριο τους άρχισε να μετακινείτε εξαιτίας διαδικασιών ανέγερσης νέας πολυκατοικίας δίπλα τους.

Όπως περιγράφει, όλα συνέβησαν στις 19 Δεκεμβρίου 2022, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Το κτίριο, το οποίο αποτελούνταν από ισόγειο κατασκευασμένο πριν από το 1950, πρώτο όροφο του 1961 και δεύτερο όροφο του 1964, άρχισε να μετακινείται εξαιτίας των εργασιών που πραγματοποιούνταν ακριβώς δίπλα του.

«Ευτυχώς το δικό μας κτίριο δεν κατέρρευσε. Κράτησε, αλλά υπέστη τεράστιες ζημιές. Έγινε μερική αποκόλληση, έγειρε, ξεκόλλησε από το διπλανό κτίριο και ουσιαστικά διαλύθηκε. Μέσα στην πολυκατοικία βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή οκτώ ένοικοι, ανάμεσά τους και οικογένειες με παιδιά. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μία από τις ενοίκους τον κάλεσε πανικόβλητη», περιγράφει.

«Κύριε Μιχάλη, κάτι έγινε, το κτίριο έφυγε σαν σεισμός» ήταν τα λόγια που επιβεβαίωσαν τις σκέψεις και τους φόβους του κυρίου Μιχάλη, ο οποίος διατηρούσε φροντιστήριο στην πολυκατοικία εκείνη στην οποία ζούσαν ακόμα 8 οικογένειες.

«Με πήρε τηλέφωνο η μεγάλη κόρη μιας οικογένειας που έμενε στον δεύτερο όροφο και μου είπε: “Κύριε Μιχάλη, κάτι έγινε, το κτίριο έφυγε σαν σεισμός”. Όταν έφτασα, βρήκα όλους τους ενοίκους στον δρόμο τρομοκρατημένους. Λίγη ώρα αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι διέταξαν την άμεση εκκένωση της πολυκατοικίας. Οι κάτοικοι πρόλαβαν να πάρουν μόνο ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα, ενώ κανείς δεν επέστρεψε ποτέ για να κατοικήσει στο κτίριο». λέει μιλώντας στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης.

Ο ίδιος, με δική του ευθύνη, μπήκε λίγες ημέρες αργότερα στο ισόγειο για να διασώσει ό,τι μπορούσε από την επιχείρησή του, ένα φροντιστήριο που λειτουργούσε στο κτίριο. Όπως λέει, αναγκάστηκε να μεταφέρει την επιχείρηση περίπου 30 με 40 μέτρα πιο πέρα, προκειμένου να συνεχίσει να εργάζεται. Το κτίριο χαρακτηρίστηκε από την πολεοδομία επικίνδυνο και κατεδαφιστέο στις 30 Ιανουαρίου 2023, ενώ στη συνέχεια κατεδαφίστηκε. Όπως καταγγέλλει, η οικογένειά του βρέθηκε αντιμέτωπη με τεράστια οικονομική επιβάρυνση.

Η ζωή του έπρεπε να χτιστεί από την αρχή.

«Μας έχουν καταστρέψει οικογενειακώς. Είμαστε επτά ιδιοκτήτες και στο ισόγειο είχαμε την οικογενειακή μας επιχείρηση. Αναγκαστήκαμε να την ξαναστήσουμε από την αρχή. Όχι μόνο δεν αποζημιωθήκαμε, αλλά μας έλεγαν ότι μπορεί να χρειαστούν δέκα χρόνια μέχρι να βρούμε το δίκιο μας». τονίζει.

Ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει ότι ήδη από τον Ιούνιο του 2022 είχαν παρουσιαστεί προβλήματα, καθώς –όπως λέει– κατά τις εργασίες στο διπλανό οικόπεδο προκλήθηκαν ζημιές ακόμη και στους μεσότοιχους του κτιρίου, ενώ άνοιξε και τρύπα, η οποία στη συνέχεια καλύφθηκε.

Ο ίδιος επιμένει ότι όλα όσα καταγγέλλει αποδεικνύονται από τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, οι εικόνες από την πρόσφατη κατάρρευση κτιρίου στην οδό Αλκμήνης τον έκαναν να αναβιώσει τις πιο δύσκολες στιγμές.

«Πέρασα από το σημείο και σοκαρίστηκα. Μου ξύπνησαν όλες οι μνήμες από όσα ζήσαμε. Είναι σαν να βλέπω ξανά τη δική μας ιστορία να επαναλαμβάνεται», λέει, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή τη φορά η υπόθεση θα διερευνηθεί σε βάθος, ώστε να μη ζήσουν και άλλοι άνθρωποι τον ίδιο εφιάλτη.

To άρθρο Από τον Βοτανικό στα Πετράλωνα: Το 2022 είχε ξεκολλήσει και κατεδαφιστεί κτίριο – Τώρα άλλο κατέρρευσε σα χάρτινος πύργος δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr