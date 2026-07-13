Από τη σιωπή στην ενημέρωση: Η Institute of Life – IASO μιλάει ανοιχτά για τη γονιμότητα

Σε μια εποχή όπου η γονιμότητα παύει σταδιακά όλο και περισσότερο να είναι θέμα ταμπού και εξελίσσεται σε ζήτημα ενημέρωσης, πρόληψης και προσωπικού σχεδιασμού, η Institute of Life – IASO επέλεξε να βγει έξω από τα στενά όρια μιας Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και να συναντήσει πραγματικά το κοινό στο πλαίσιο της καθημερινότητας.

Με αφορμή, λοιπόν, τον Παγκόσμιο Μήνα Γονιμότητας και τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυσή της, η Institute of Life – IASO πραγματοποίησε στο Golden Hall μια ξεχωριστή ενημερωτική δράση με κεντρικό μήνυμα «Νοιάσου για τη Γονιμότητά σου». Μια πρωτοβουλία που, από την πρώτη στιγμή, κέρδισε το ενδιαφέρον των επισκεπτών κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο προσέγγισε ένα ευαίσθητο και συχνά φορτισμένο θέμα: με επιστημονική ακρίβεια, απλότητα και, πάνω απ’ όλα, διακριτικότητα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, γυναίκες, άνδρες και ζευγάρια είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από κοντά για θέματα που αφορούν τόσο τη γυναικεία όσο και την ανδρική γονιμότητα, την πρόληψη της υπογονιμότητας, την έγκαιρη διερεύνηση, την κρυοσυντήρηση γενετικού υλικού και τις σύγχρονες δυνατότητες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Όσο για το ενδιαφέρον του κοινού, ήταν έντονο σε όλα τα σημεία της συζήτησης, καθώς πολλοί επισκέπτες στάθηκαν, συζήτησαν, ρώτησαν και αναζήτησαν απαντήσεις σε ερωτήματα που συχνά μένουν αναπάντητα ή δεν συζητιούνται εγκαίρως.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ανάγκη να μιλήσουμε ανοιχτά για τη γονιμότητα, όχι μόνο όταν ένα ζευγάρι δυσκολεύεται να αποκτήσει παιδί, αλλά πολύ νωρίτερα. Όπως τονίστηκε από τους ειδικούς, η γονιμότητα αφορά τη συνολική υγεία, τον χρόνο, τις επιλογές ζωής και την πρόληψη. Δεν είναι αποκλειστικά γυναικείο ζήτημα, ούτε αφορά μόνο όσους βρίσκονται ήδη σε προσπάθεια τεκνοποίησης. Αφορά και τους άνδρες, τους νέους ανθρώπους που θέλουν να γνωρίζουν, αλλά και κάθε ζευγάρι που επιθυμεί να σχεδιάσει με μεγαλύτερη ασφάλεια το μέλλον του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο στην Ελλάδα εμφανίζεται με έντονη κοινωνική διάσταση. Η καθυστέρηση της τεκνοποίησης, η οικονομική ανασφάλεια, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, η επαγγελματική πίεση και η έλλειψη υποστηρικτικών δομών δημιουργούν ένα σύνθετο περιβάλλον. Οι ειδικοί υπογράμμισαν σε αυτό το στάδιο της συζήτησης ότι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή δεν μπορεί από μόνη της να λύσει το δημογραφικό, μπορεί όμως να αποτελέσει ένα πολύτιμο επιστημονικό εργαλείο για γυναίκες και ζευγάρια που διαφορετικά ίσως να μην είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν παιδί.

Στις σύντομες συζητήσεις που συντόνισε η δημοσιογράφος Εύη Φραγκάκη, αναδείχθηκαν πρακτικά και ουσιαστικά ζητήματα. Πότε μια γυναίκα πρέπει να διερευνήσει τη γονιμότητά της, γιατί η ηλικία παραμένει καθοριστικός παράγοντας, ποιος είναι ο ρόλος της AMH και του υπερηχογραφικού ελέγχου, πότε χρειάζεται ένα ζευγάρι να ζητήσει ιατρική καθοδήγηση, αλλά και γιατί ο ανδρικός παράγοντας πρέπει να αξιολογείται από την αρχή. Το σπερμοδιάγραμμα, ο έλεγχος DNA Fragmentation, το οξειδωτικό stress, ο τρόπος ζωής, η διατροφή, το κάπνισμα, το άγχος και ο ύπνος ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν με απλό και κατανοητό τρόπο.

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε η διατήρηση της γονιμότητας. Η κρυοσυντήρηση ωαρίων παρουσιάστηκε ως ένα σημαντικό εργαλείο πρόληψης και προσωπικού προγραμματισμού, που δεν εγγυάται τη μητρότητα, αλλά μπορεί να προσφέρει περισσότερες επιλογές στο μέλλον. Αντίστοιχα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν και η αναφορά στην κρυοσυντήρηση σπέρματος, ένα θέμα που συχνά μένει στη σκιά της γυναικείας γονιμότητας. Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για μια απλή, ασφαλή και αξιόπιστη μέθοδο διατήρησης της ανδρικής γονιμότητας ή του γενετικού υλικού για το μέλλον. Το μήνυμα ήταν σαφές: και ο άνδρας μπορεί και πρέπει να προνοεί για τη γονιμότητά του, με υπευθυνότητα και επιστημονική καθοδήγηση.

Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, το μεγάλο φαινόμενο της εποχής μας, αποτέλεσαν επίσης μέρος της συζήτησης, καθώς τα σύγχρονα εμβρυολογικά εργαστήρια αξιοποιούν πλέον εξελιγμένα συστήματα αξιολόγησης ωαρίων, σπερματοζωαρίων και εμβρύων, time-lapse τεχνολογίες, γενετικό έλεγχο και αυστηρά πρωτόκολλα ποιότητας. Ωστόσο, όπως τονίστηκε, η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον γιατρό και τον εμβρυολόγο· τους ενισχύει, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ο ιατρός αναπαραγωγής και ιδρυτικό στέλεχος της Institute of Life – IASO, κ. Παναγιώτης Ψαθάς, σημείωσε ότι η γονιμότητα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με φόβο ή σιωπή, αλλά να συζητείται έγκαιρα και υπεύθυνα, με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της Institute of Life – IASO, κ. Γιάννης Κωνσταντάκης, στάθηκε στη δεκαετή πορεία της Μονάδας, στην υψηλή εξειδίκευση, την τεχνολογική υπεροχή και την ανθρώπινη προσέγγιση που απαιτεί η αναπαραγωγική ιατρική. Την ίδια στιγμή, η Chief Marketing Officer του Ομίλου ΙΑΣΩ, κα Σοφία Ταμβακάκη, υπογράμμισε το κοινωνικό αποτύπωμα της πρωτοβουλίας, τονίζοντας ότι η υγεία συνδέεται όχι μόνο με την ιατρική φροντίδα, αλλά και με την έγκυρη ενημέρωση, την πρόληψη και τη στήριξη των ανθρώπων σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Η παρουσία εκπροσώπων από τον επιστημονικό, κοινωνικό, επιχειρηματικό και καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και influencers και content creators, έδειξε ότι η συζήτηση γύρω από τη γονιμότητα αφορά πλέον ένα ευρύτερο κοινό. Και αυτό ήταν ίσως το πιο ουσιαστικό στοιχείο της εκδήλωσης: ότι άνοιξε έναν διάλογο χωρίς φόβο, χωρίς ενοχές και χωρίς στερεότυπα.

Συμπληρώνοντας 10 χρόνια πορείας, η Institute of Life – IASO έστειλε από το Golden Hall ένα μήνυμα που μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ: η γονιμότητα είναι θέμα υγείας, γνώση και πρόληψης. Και η έγκαιρη ενημέρωση μπορεί να κάνει τη διαφορά, προσφέροντας στους ανθρώπους περισσότερες επιλογές, μεγαλύτερη ασφάλεια και ουσιαστική καθοδήγηση για ένα από τα πιο βαθιά ανθρώπινα όνειρα: τη δημιουργία ζωής.

Institute of Life – IASO

10 Years of LIFE | 10 Years of SUCCESS