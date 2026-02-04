Απόκριες: Με μουσική, παραδοσιακά έθιμα και δράσεις για παιδιά οι εκδηλώσεις στην Αθήνα – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Αντίστροφη μέτρηση για τις Απόκριες. Στην πρωτεύουσα ο δήμος Αθηναίων διοργανώνει και φέτος μία πολύχρωμη γιορτή, γεμάτη από κέφι, μουσική, παραδοσιακά έθιμα και δράσεις για παιδιά, σε γειτονιές, πλατείες και δρόμους και στις επτά δημοτικές κοινότητες.

Από τις Απόκριες δεν θα λείψει φυσικά το παραδοσιακό καρναβάλι, με τη «σφραγίδα» του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με τις εορταστικές εκδηλώσεις να διαρκούν έως τις 23 Φεβρουαρίου.

«Η Αθήνα γιορτάζει τις Απόκριες μ’ ένα πλούσιο πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια και κυρίως στους μικρούς καρναβαλιστές. Από την Κυψέλη έως τα Πετράλωνα και από το Ζάππειο έως την Πλατεία Κοτζιά, 65 εκδηλώσεις σε 50 διαφορετικά σημεία, μάς περιμένουν να διασκεδάσουμε, να βρεθούμε ξανά μαζί και να πάρουμε μια ανάσα από την καθημερινότητα. Πάρτι σε όλες τις γειτονιές της πόλης, εκπαιδευτικές δράσεις για τα παιδιά, συναυλίες, μουσική, χορός και δράσεις με έντονο άρωμα παράδοσης», δήλωσε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας και πρόσθεσε: «Σας καλούμε να γεμίσουμε τις πλατείες της Αθήνας με μουσική, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση».

Από τη μεριά της, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ Ρωξάνη Μπέη ανέφερε: «Φέτος, δημιουργήσαμε μία σειρά δράσεων, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη πόλη, φέρνοντας τα αποκριάτικα έθιμα από κάθε γωνιά της Ελλάδας, στις πλατείες και τα πάρκα των δημοτικών κοινοτήτων. Αυτό που με γεμίζει χαρά είναι πως κάθε γειτονιά θα έχει τη δική της παιδική γιορτή. Έτσι, δεν χρειάζεται να πάνε μακριά για να ζήσουν την Αποκριά. Η γιορτή έρχεται κοντά τους, στην πλατεία τους, στο πάρκο τους».

Τσικνοπέμπτη με μουσική στη Βαρβάκειο

Ο εορτασμός της Τσικνοπέμπτης στις 12 Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσει σε παραδοσιακό κλίμα με την αποκριάτικη εθιμική διαδρομή της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης «Βάκχαι». Με αφετηρία την πλατεία Συντάγματος, στις 11:00, θα καταλήξει στην πλατεία Κοτζιά, όπου θα γίνει αναπαράσταση του εθίμου των Κορδελάτων της Νάξου.

Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα είναι και φέτος η Βαρβάκειος, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων να δίνει πρώτη το ρυθμό στις 11:00. Θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από τις ομάδες ενηλίκων των Κέντρων Δημιουργικής Μάθησης του δήμου Αθηναίων και στη συνέχεια το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής σε μία μοναδική λαϊκή συναυλία.

Τα παιδιά δίνουν τον ρυθμό της Αποκριάς

Οι μικροί μασκαράδες θα είναι οι πρωταγωνιστές του καρναβαλιού. Η πόλη θα τους υποδέχεται σε χώρους πολιτισμού και στις γειτονιές της για να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, που συνδυάζουν την παράδοση, τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη διασκέδαση, αλλά και για να ξεφαντώσουν σε αποκριάτικα πάρτι. Τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης, η Πινακοθήκη, το Κέντρο Τεχνών, το Παιδικό Μουσείο της Αθήνας και οι Βιβλιοθήκες του δήμου Αθηναίων θα διοργανώνουν ξεχωριστές παιδικές αποκριάτικες δράσεις, εικαστικά προγράμματα, δημιουργικά εργαστήρια, θέατρο για όλη την οικογένεια κα.

Παράλληλα, σε πλατείες και πάρκα όλων των δημοτικών κοινοτήτων θα γίνουν παιδικές αποκριάτικες γιορτές με μουσική, χορό, face painting, μπαλονοκατασκευές και γαϊτανάκια.

Τέλος, τα παιδιά θα δώσουν το καθιερωμένο ραντεβού τους στο Ζάππειο, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 11:00, όπου θα ξεφαντώσουν σε μια πολύχρωμη αποκριάτικη γιορτή, «Το καρναβάλι του κόσμου», με μουσική, χορό, ξυλοπόδαρους, παιχνίδια, face painting, μπαλονοκατασκευές, κινέζικο δράκο και πολλές εκπλήξεις.

Μουσική σε όλες τις γειτονιές

Η μουσική θα κυριαρχεί στην πόλη καθ΄ όλη τη διάρκεια της Αποκριάς. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα, η Big Band και το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του δήμου Αθηναίων θα δώσουν ραντεβού με το κοινό σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Μουσικά σύνολα κρουστών θα πλημμυρίσουν τους δρόμους σε καρναβαλικούς ρυθμούς, ενώ παραδοσιακά σχήματα με νταούλια, κλαρίνο, βιολί και ακορντεόν θα συνοδεύσουν τις εθιμικές διαδρομές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ειδικές συναυλίες με αποκριάτικα και σκωπτικά τραγούδια, καθώς και ζακυνθινές καντάδες.

Αποκριάτικη ελληνική παράδοση

Πολιτιστικοί σύλλογοι και ενώσεις θα αναβιώσουν έθιμα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τους Κορδελάτους της Νάξου, το Γάμο του Φλάμπουρα των Σαρακατσαναίων, παραδοσιακούς χορούς και πολλά άλλα.

Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» θα φιλοξενείται έως τις 19 Απριλίου η έκθεση ζωγραφικής «Πάμε σαν άλλοτε…», που αναβιώνει με νοσταλγία τη ζωή στις πλακιώτικες ταβέρνες και τις γειτονιές της παλιάς Αθήνας.

Κυριακή της Αποκριάς στο κέντρο της πόλης

Η Κυριακή 22 Φεβρουαρίου θα αποτελέσει την κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων της Αθηναϊκής Αποκριάς. Το καρναβάλι με μια μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση, θα εξελιχθεί σε ένα πάρτι, που είναι μία συνδιοργάνωση του δήμου Αθηναίων και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 17:00 από την Πλατεία Συντάγματος. Καρναβαλιστές, χορευτικά δρώμενα και μπάντες κρουστών θα διασχίσουν την Ερμού και την Αιόλου με προορισμό την Πλατεία Κοτζιά, όπου στις 19:00 θα ξεδιπλωθεί ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι, με ζωντανή μουσική και οικοδεσπότη τον Δημήτρη Μακαλιά. Την έναρξη της παρέλασης θα «ντύσει» μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, ενώ καθ’ όλη τη διάρκειά της τα μουσικά σχήματα Bloco Swingueira, Global Daoulia, ο πολιτιστικός σύλλογος «Ο Μόλυβος» και η ομάδα Cheerleaders, θα κρατούν τον ρυθμό. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Λάμψη 92,3 θα εκπέμπει ζωντανά και ο Athens DeeJay 95,2 θα μεταδίδει καρναβαλικούς ρυθμούς.

Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο Φιλοπάππου

Την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, ο Λόφος Φιλοπάππου θα αποτελέσει και πάλι το σημείο συνάντησης για τα ελληνικά Κούλουμα και το πέταγμα του χαρταετού. Κάτω από τον αττικό ουρανό, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων με τις μελωδίες της θα υποδέχεται το κοινό από τις 11:00 το πρωί. Θα ακολουθήσει στις 11:30 νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα του Νίκου Οικονομίδη.