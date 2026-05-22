Αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος – Ήταν ο αρχηγός της 17Ν

Ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος σύμφωνα με πληροφορίες, βγήκε από τις φυλακές Κορυδαλλού το απόγευμα της Πέμπτης 21/5/26 καθώς αποφυλακίστηκε με όρους.

Ο 82χρονος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, με το ψευδώνυμο «Λάμπρος», αποφυλακίστηκε με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε ΑΤ ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, τον Βύρωνα.

Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και για τη συμμετοχή του στη 17Ν, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Από το 2022 ελάμβανε τακτικές άδειες με όρους που τηρούσε. Η αίτηση αποφυλάκισης ήταν η 5η και κατατέθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2025.

Στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας, Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.