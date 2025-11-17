Απορριμματοφόρο παγιδεύτηκε σε μεγάλη λακκούβα στον Άγιο Δημήτριο

Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ στην οδό Λιδωρικίου στον Άγιο Δημήτριο προκάλεσε μεγάλη διαρροή νερού και καθίζηση. Αποτέλεσμα ήταν να εγκλωβιστεί διερχόμενο απορριμματοφόρο του δήμου που εκτελούσε εργασίες καθαρισμού.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμος Αγίου Δημητρίου, η βλάβη της ΕΥΔΑΠ έθεσε, μεταξύ άλλων, σε κίνδυνο την ασφάλεια του πληρώματος του απορριμματοφόρου.

Όπως επισημαίνει ο δήμος, η συγκεκριμένη περιοχή αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενα περιστατικά διαρροών και βλαβών, οι οποίες έχουν μετατραπεί σε μόνιμη πηγή ταλαιπωρίας και αγανάκτησης για τους κατοίκους.

Χθες (17.11.2025), για ακόμη μία φορά, η γειτονιά έμεινε χωρίς νερό, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των δημοτών και εντείνοντας τη δυσαρέσκεια απέναντι στη συνεχή ταλαιπωρία.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, γνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, προβαίνει σε διαμαρτυρία προς την ΕΥΔΑΠ.

Μεταξύ άλλων ζητά:

– Άμεση και πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και του οδοστρώματος.

– Λεπτομερή τεχνική αναφορά για τα αίτια της διαρροής και της καθίζησης, ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

– Αποζημίωση και κάλυψη κάθε ζημιάς που θα προκύψει στη δημοτική περιουσία, καθώς το συμβάν προήλθε από δυσλειτουργία του δικτύου της ΕΥΔΑΠ.

– Μόνιμη λύση στα επαναλαμβανόμενα προβλήματα του δικτύου, τα οποία εδώ και καιρό ταλαιπωρούν τους κατοίκους της περιοχής.

Ο Δήμος δηλώνει ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί άλλες καθυστερήσεις ή πρόχειρες επιδιορθώσεις που απλώς μεταθέτουν το πρόβλημα. «Η καθημερινότητα των δημοτών μας, η ασφάλεια των εργαζομένων και η προστασία της δημοτικής περιουσίας είναι αδιαπραγμάτευτες», τονίζει, καταλήγοντας, η ανακοίνωση του δήμου.