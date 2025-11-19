Απολογούνται τα 20 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Ρομά που εξαπατούσε πολίτες – Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η πρώην αθλήτρια

Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των 20 μελών της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν πολίτες μέσω τηλεφωνικής απάτης.

Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι και η 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με διεθνείς διακρίσεις που σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, συνδράμοντας τον αδελφό της, ο οποίος λειτουργούσε ως «εισπράκτορας» από τις απάτες της οργάνωσης.

Πριν από λίγο, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα η 37χρονη κατηγορούμενη αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό ορό της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της, μία φορά τον μήνα.

Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους.