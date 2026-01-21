Απλές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά: Το Giant Heart και ο Βασίλης Σπανούλης στηρίζουν τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ

Η κοινωνική προσφορά δεν χρειάζεται μεγάλες λέξεις. Απαιτεί συνέπεια, αυθεντικότητα και πράξεις με ουσιαστικό αποτύπωμα.

Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία εκφράζει το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς Giant Heart της Novibet, μέσα από τη νέα πρωτοβουλία στήριξης του έργου της ΕΛΕΠΑΠ για τα Παιδιά με Αναπηρία, και τη συμβολική συμμετοχή του Βασίλη Σπανούλη ως πρεσβευτή της δράσης.

Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας βρίσκεται η ενίσχυση του Κέντρου Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης της ΕΛΕΠΑΠ με τεχνολογία αιχμής, ενός πρότυπου εργαστηρίου υψηλής εξειδίκευσης που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση και αντιμετώπιση κινητικών δυσκολιών σε παιδιά με αναπηρία.

Πρόκειται για το μόνο και αρτιότερα εξοπλισμένο κέντρο του είδους του στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και παρέχει πολύτιμα δεδομένα που υποστηρίζουν τόσο την ακριβή αξιολόγηση των κινητικών δυσκολιών, όσο και τον σχεδιασμό της κατάλληλης, εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης για κάθε παιδί.

Η στήριξη του Κέντρου Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης δεν περιορίζεται σε μια πρωτοβουλία συμβολικού χαρακτήρα· αποτελεί ουσιαστική ενίσχυση της καθημερινής του λειτουργίας, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στα παιδιά και στις οικογένειές τους.

Για την ΕΛΕΠΑΠ, έναν οργανισμό με μακρά ιστορία προσφοράς στον τομέα της αποκατάστασης και της υποστήριξης παιδιών με αναπηρία, τέτοιες συνέργειες αποτελούν σημαντικό πυλώνα για τη συνέχιση και την εξέλιξη του έργου της. Η συνεργασία με τη Novibet, στο πλαίσιο του προγράμματος Giant Heart, ενισχύει έμπρακτα τη δυνατότητα του οργανισμού να ανταποκρίνεται σε αυξημένες ανάγκες και να επενδύει σε υπηρεσίες και εξοπλισμό με ουσιαστικό κοινωνικό όφελος.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία δίνει έμφαση στη συλλογική συμμετοχή, καλώντας το κοινό να γίνει ενεργό μέρος της προσπάθειας μέσω του Noviverse, του loyalty προγράμματος της Novibet. Στόχος είναι η συγκέντρωση 100.000 «καρδιών», οι οποίες αντιστοιχούν άμεσα στην ενίσχυση του Κέντρου Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης της ΕΛΕΠΑΠ. Κάθε συμμετοχή αποτελεί μια απλή αλλά ουσιαστική πράξη προσφοράς, που μεταφράζεται συλλογικά σε πραγματική υποστήριξη για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή του Βασίλη Σπανούλη στην πρωτοβουλία ως ambassador του Giant Heart, λειτουργεί υποστηρικτικά στο συνολικό μήνυμα της δράσης, αναδεικνύοντας αξίες όπως η επιμονή, η προσπάθεια και η σημασία των «αθέατων» βημάτων· αξίες που αποτυπώνονται στην καθημερινή πραγματικότητα των παιδιών και των οικογενειών που στηρίζει η ΕΛΕΠΑΠ.

Σε έναν κόσμο που αναζητά σύγχρονα πρότυπα και δράσεις με ουσιαστικό αποτύπωμα, η πρωτοβουλία στήριξης του έργου της ΕΛΕΠΑΠ από τη Novibet μας υπενθυμίζει ότι η πραγματική αξία της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σε απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.