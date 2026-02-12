ΑΠΘ: Στις 10 το βράδυ θα κλείνουν τα κτίρια του πανεπιστημίου μετά τα επεισόδια

Στις 10 το βράδυ θα κλείνουν από εδώ και στο εξής τα κτίρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου στον χώρο γύρω από το campus και έξω από την Πολυτεχνική Σχολή.

Με έγγραφο που απέστειλαν οι πρυτανικές αρχές σε κοσμήτορες και προέδρους τμημάτων, γνωστοποιείται ότι οι είσοδοι του ΑΠΘ θα κλείνουν στις 22:00, ενώ δεν θα επιτρέπονται εκδηλώσεις χωρίς εκπαιδευτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα.

Το μέτρο θα ισχύσει προσωρινά, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διερεύνησης για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή και αποσαφηνιστεί ποιοι συμμετείχαν στα επεισόδια.

Παράλληλα, τα Σαββατοκύριακα οι σχολές θα λειτουργούν αποκλειστικά για τη διεξαγωγή μαθημάτων.

«Καμία άδεια για οργανωμένη εκδήλωση», λέει ο πρύτανης

«Δεν θα δοθεί καμία άδεια για οργανωμένη εκδήλωση, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για το συμβάν από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης, αλλά και όσο τρέχει η ΕΔΕ που διενεργεί το πανεπιστήμιο. Όλα τα κτήρια θα κλείνουν στις 22.00», δήλωσε στο voria.gr, ο πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης.

Η Διοίκηση του πανεπιστημίου απαγορεύει οποιαδήποτε δραστηριότητα εντός του ΑΠΘ, ακόμη και τις δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχομένου, όπως θεατρικές ομάδες, προβολές ταινιών και λοιπές δραστηριότητες.

«Το πανεπιστήμιο θέλει να ηρεμήσει, πρέπει να βρούμε την ηρεμία μας», ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης και πρόσθεσε πως την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί η ΕΔΕ που διενεργεί το Ίδρυμα για τα επεισόδια.

Έτσι, όλα τα κτίρια στο ΑΠΘ θα κλείνουν τις καθημερινές στις 22:00, ενώ τα Σαββατοκύριακα θα ανοίγουν μόνο για τα μαθήματα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων με ευθύνη των Κοσμητόρων κάθε Σχολής.