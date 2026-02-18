ΑΠΘ: Πάνω από 40 προσαγωγές σε νέα επέμβαση της αστυνομίας – Βίντεο

Νέα επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη νύχτα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και γύρω από την Πανεπιστημιούπολη. Έγιναν περισσότερες από 40 προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ομάδα φοιτητών είχε προγραμματισμένη προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης (17.02.2026).

Είναι η ώρα κατά την οποία αποφασίστηκε να κλείνουν όλα τα κτίρια εντός του campus μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που προκλήθηκαν περιμετρικά του ΑΠΘ τα ξημερώματα της 7ης Φεβρουαρίου.

Από το Πανεπιστήμιο ζητήθηκε από τους συγκεκριμένους φοιτητές να αποχωρήσουν, όμως, κάτι τέτοιο δεν έγινε.

Τα άτομα παρέμεναν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής μετά τις 10 μ.μ., οι πρυτανικές αρχές ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν πέριξ του ΑΠΘ.

Όταν κινήθηκαν προς την Πολυτεχνική Σχολή, άτομα που ήταν εντός αυτής εξήλθαν και κινήθηκαν αρχικά στην οδό Εγνατία και στη συνέχεια προς το Παλέ Ντε Σπορ.

Εκεί τους εγκλώβισαν δυνάμεις των ΜΑΤ και προχώρησαν στην προσαγωγή τους.

Την ίδια ώρα, αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν εντός της Πολυτεχνικές Σχολής και εντόπισαν άτομα τα οποία δεν είχαν αποχωρήσει από το κτίριο και προχώρησαν στην προσαγωγή αυτών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως μέχρι στιγμής έχουν γίνει συνολικά 48 προσαγωγές.