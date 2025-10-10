Απεργία 14ης Οκτωβρίου 2025: Τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Στην 24ωρη απεργία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας θα συμμετάσχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 με τρένα, μετρό και προαστιακό να μην λειτουργούν κανονικά όλες τις ώρες της μέρας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε επισήμως τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για τα δρομολόγια των τρένων αλλά και του Προαστιακού της Αθήνας. Αναμένεται ακόμα η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων, με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Μεταξύ 9:00 – 17:00 αναμένεται να κινηθούν το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.

Οι αποφάσεις για τα Λεωφορεία αναμένεται να ληφθούν ως την Κυριακή.