Απεργία των ταξί σήμερα και αύριο στην Αττική: Πορεία διαμαρτυρίας στο Μαξίμου

Με 48ωρη απεργία σήμερα (03.02.2026) και αύριο συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί. Από τις 6 το πρωί η Αθήνα είναι χωρίς ταξί.

Οι οδηγοί ταξί που κάνουν απεργία θα συγκεντρωθούν θα συγκεντρωθούν στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κλάδος των ταξί απορρίπτει κάθε συζήτηση με τον Υπουργό Μεταφορών, τον οποίο θεωρεί πλήρως υπεύθυνο για την κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Μεταξύ των αιτημάτων είναι:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις στρέφονται σύμφωνα με τη ΣΑΤΑ:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

Σε 24ωρη απεργία θα προχωρήσουν οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής». Την Τετάρτη, επίσης, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.