Απεργία ταξί: 48ωρη κινητοποίηση από την Τρίτη στις 06:00 έως την Πέμπτη στις 06:00

Σε νέα 48ωρη απεργία προχωρούν αύριο Τρίτη και μεθαύριο Τετάρτη (20-21/1/2026) οι οδηγοί ταξί Αττικής από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης έως τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης, όπως είχαν προαναγγείλει μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης απεργίας την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) για την απεργία:

«Συνάδελφοι, η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών επιλέγει για ακόμη μία φορά τον δρόμο της αδιαφάνειας, της απαξίωσης και της σύγκρουσης με τον κλάδο των ταξί. Τα αιτήματά μας:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται – Απλά Επιβάλλει

Οι απεργιακές κινητοποίησεις των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:

στην απαξίωση του επαγγέλματος,

στην προχειρότητα της νομοθέτησης,

στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς.

Το ταξί δεν σιωπά – Το ταξί απαντά

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ιδιοκτήτες, οδηγούς, εκμεταλλευτές, επενδυτές, και εμπόρους να δώσουν μαζικό, αγωνιστικό, αποφασιστικό “παρών”:

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 στις 10 το πρωί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Ενημέρωση για το σχέδιο νόμου

Εκεί θα παρουσιαστούν:

τα πραγματικά σημεία του νομοσχεδίου που διέρρευσε,

οι επιπτώσεις του στον κλάδο,

οι επόμενες αγωνιστικές κινήσεις.

Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό.

Δεν είναι ώρα για αυταπάτες.

Είναι ώρα για ενότητα, παρουσία και φωνή.

Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να αποφασίζουν για το ταξί πίσω από κλειστές πόρτες, θα μας βρουν μπροστά τους.

Ο αγώνας είναι υπόθεση όλων

Κανείς απών

Κανείς θεατής».