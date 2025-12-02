Απεργία ταξί: Χειρόφρενο την Τρίτη και την Τετάρτη – Τα αιτήματα των οδηγών

Χωρίς ταξί για δύο μέρες θα είναι όλη η χώρα, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) προχωρά σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία σήμερα (2.12.25) και αύριο.

Οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τα οποία περιλαμβάνουν οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο τους και προχωρούν σε 48ωρη απεργία.

«Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και ειδικά με το υπουργείο Μεταφορών χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας […] Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του» αναφέρει στην ανακοίνωση η Ομοσπονδία.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν: