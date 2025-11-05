Απεργία ταξί σήμερα: Κίτρινη αυτοκινητοπομπή προς το υπουργείο Μεταφορών από τους οδηγούς – Δείτε βίντεο

Χωρίς ταξί παραμένει η Αθήνα (05.11.2025) σήμερα αλλά και αύριο που μετά από κήρυξη 48ωρης απεργίας από τον ΣΑΤΑ. Οι οδηγοί ξεκίνησαν αυτοκινητοπομπή, το πρωί της Τετάρτης προς το υπουργείο Μεταφορών, ζητώντας να συναντηθούν με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Σκοπός των οδηγών ταξί είναι να περικυκλώσουν το υπουργείο για 2 ημέρες, όσο θα κρατήσει και η απεργία. Οι επαγγελματίες συναντήθηκαν κατά τις 10:00 το πρωί στην οδό Σπύρου Πάτση ώστε να προχωρήσουν στην κινητοποίηση.

Η απεργία στα ταξί κηρύχθηκε ως αντίδραση στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και Όλγας Κεφαλογιάννη. Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, η συγκεκριμένη απόφαση «βάζει ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί και χαρίζει την δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».

Αιχμή αποτελεί επίσης η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των ταξί από 1-1-2026, την οποία το συνδικάτο χαρακτηρίζει «απόπειρα εξόντωσης χιλιάδων επαγγελματιών».

«Αγώνας απέναντι στη διαπλοκή»

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, σε δηλώσεις του τόνισε ότι η απεργία θα κλιμακωθεί και σε όλη την Ελλάδα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι νομοθετεί υπέρ ιδιωτικών συμφερόντων.

«Σήμερα κάνουμε μία απεργία 48ωρη με στόχο και σκοπό να πάμε να περικυκλώσουμε το Υπουργείο και να κάτσουμε για 48 ώρες έξω από το Υπουργείο, ζητώντας οπωσδήποτε συνάντηση με τον κύριο Κυρανάκη, που αρνείται να μας δει», ανέφερε ο κ. Λυμπερόπουλος.

«Ο αγώνας που κάνουμε και θα επεκταθεί και σε όλη την Ελλάδα, έχει να κάνει με ένα πράγμα: Απέναντι στη διαπλοκή που θέλει να αφαιρέσει το έργο μας υπέρ των ιδιωτικών επιχειρήσεων, που την εκπροσωπεί απόλυτα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο ίδιος, μαζί με τον Κυρανάκη, για να διαλύσει και να αφαιρέσει από την κοινωνία τη δημόσια προσφορά που παρέχει το ταξί και να την εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες», σημείωσε.

«Αυτός ο αγώνας είναι αγώνας κατά των συμφερόντων των καρτέλ που κάνει όλη η κοινωνία. Θέλουν να μας φτωχοποιήσουν και να παραδώσουμε τα αυτοκίνητά μας. Στη διαπλοκή. Δεν θα τους περάσει με τίποτα», κατέληξε.