Απεργία ταξί: Λήγει στις 6 το πρωί της Πέμπτης μετά τη συνάντηση με τον Κυρανάκη

Μέχρι αύριο, Πέμπτη (6/11/2025) στις 6 το πρωί θα κρατήσει η απεργία των ταξί, όπως αποφασίστηκε μετά τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των οδηγών με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Η απεργία των ταξί δεν θα κρατήσει 48 ώρες όπως προβλεπόταν αλλά 24, αφού όπως δήλωσε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος αυτή θα λήξει αύριο στις 6 το πρωί. Η απεργία κηρύχθηκε αρχικά ως αντίδραση στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και Όλγας Κεφαλογιάννη.

Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, η συγκεκριμένη απόφαση «βάζει ταφόπλακα στο επάγγελμα του ταξί και χαρίζει την δημόσια επιβατική μεταφορά στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα».

Αιχμή αποτέλεσε επίσης η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση των ταξί από 1-1-2026, την οποία το συνδικάτο χαρακτηρίζει «απόπειρα εξόντωσης χιλιάδων επαγγελματιών».

Οι επαγγελματίες συναντήθηκαν κατά τις 10:00 το πρωί στην οδό Σπύρου Πάτση ώστε να προχωρήσουν στην κινητοποίηση. Αυτοί ξεκίνησαν την αυτοκινητοπομπή, το πρωί της Τετάρτης προς το υπουργείο Μεταφορών, ζητώντας να συναντηθούν με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.