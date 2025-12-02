Απεργία ταξί: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους της Αθήνας

Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί για δύο μέρες καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) προχωρά σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία σήμερα Τρίτη (2.12.25) και αύριο Τετάρτη (3.12.2025).

Λόγω της προγραμματισμένης πορείας των ταξί που πραγματοποιούν 48ωρη απεργία, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη διαδρομή:

Λεωφόρος Αθηνών – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνης – Πατησίων – Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Λεωφόρος Μεσογείων – Υπουργείο Μεταφορών.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιείται πορεία προς το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, ενώ όπως ανακοίνωσαν αύριο στις 10:30, θα συγκεντρωθούν στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία» για να κινηθούν προς τα διόδια των Μαλγάρων, προκειμένου να εκφράσουν την συμπαράστασή τους στους αγρότες.