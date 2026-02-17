Απεργία ταξί για 2 μέρες στην Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση του Σωματείου

Χωρίς ταξί θα μείνει αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη η Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της πανελλαδικής απεργίας που ξεκίνησε ήδη από σήμερα Τρίτη (17.02.2026) στην Αθήνα.

Οι οδηγοί ταξί θα συμμετέχουν στην απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία του κλάδου.

Κύρια αιτήματα είναι η παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης, η απόσυρση του άρθρου 52 του υπουργείου Μεταφορών που, όπως επισημαίνουν οι οδηγοί ταξί, δίνει διευκολύνσεις στα ΙΧ-ΒΑΝ και η επαναφορά του μητρώου γενικής χρήσης.

Το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης έχει αναγγείλει πορεία αύριο Τετάρτη, στις 11 το πρωί, με εκκίνηση από το PAOK Sports Arena, στην οδό Αντώνη Τρίτση.

Η πορεία θα συνεχιστεί προς το αεροδρόμιο και στα γραφεία της ΝΔ, στην Μιχαήλ Καλού.

«Στα πλαίσια της ανακοίνωσης της ΠΟΕΙΑΤΑ και μετά το γνωμοδοτικό κλαδικό συμβούλιο που έγινε στην Αθήνα αποφασίστηκε 48ωρη απεργία στην Θεσσαλονίκη τις μέρες ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ 18 & 19 Φεβρουαρίου 2026 όπου τελειώνει η διαβούλευση του νομοσχεδίου.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που θ ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Το νομοσχέδιο έχει άρθρα τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξη του ΤΑΞΙ!!!

Κυριότερα αιτήματα είναι:

Παράταση της υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης!!! Απόσυρση του άρθρου 52 που δίνει διευκολύνσεις στα ΙΧ-ΒΑΝ… Επαναφορά ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Η συμμετοχή των συναδέλφων είναι απαραίτητη».