Απεργία ταξί: Αναστέλλεται αύριο εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron

Την αναστολή της απεργίας των ταξί που είχε εξαγγείλει για αύριο Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025 , ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) λόγω της κακοκαιρίαςByron.

Σε ανάρτησή του στο Facebook για την απεργία των ταξί το ΣΑΤΑ αναφέρει : «Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική τις επόμενες ώρες, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.) δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει – μέχρι νεοτέρας – την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, θέλουμε εξαρχής να τονίσουμε ότι αυτή η απόφαση δεν αποτελεί παραίτηση από τον αγώνα μας. Αντιθέτως, προειδοποιούμε την κυβέρνηση και το Υπουργείο Μεταφορών ότι η επίλυση των σοβαρών προβλημάτων του κλάδου παραμένει επιτακτική και αναγκαία.

Η αδιαλλαξία, η άρνηση ουσιαστικού διαλόγου και η καταστροφική εμμονή στην επιβολή πολιτικών που δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών αυτοκινητιστών Ταξί μας οδηγούν αναπόφευκτα σε κλιμάκωση του αγώνα, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες και δεσμευτικές λύσεις.

Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της και να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, προτού η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Ευχαριστούμε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και ζητούμε την υποστήριξη όλων ώστε να προστατεύσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα των ταξί.

Τα Ταξί θα είναι ξανά στην διάθεση του επιβατικού κοινού της Αττικής από τις 6 το πρωΐ της Παρασκευής.

Το Σ.Α.Τ.Α. θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων».