Απεργία αύριο 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και ηλεκτρικός – Τι ισχύει για ταξί και πλοία

Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία, κήρυξαν για την Τρίτη (14.10.2025) ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και άλλα σωματεία με αφορμή του νέου εργασιακού νομοσχεδίου από το υπουργείο Εργασίας. Λόγω των κινητοποιήσεων, χειρόφρενο αναμένεται να τραβήξουν και μετρό, λεωφορεία, τραμ και ηλεκτρικός.

Λόγω της απεργίας, τα δρομολόγια των δημόσιων συγκοινωνιών θα εκτελούνται συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα. Πέρα από μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ που θα προχωρήσουν σε στάση εργασίας, οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο ανακοίνωσαν πως θα αναβάλλουν τα καθήκοντά τους για 24 ώρες.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την Τρίτη

Οι εργαζόμενοι των λεωφορείων και των τρόλεϊ ανακοίνωσαν πως θα κάνουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 09:00 και από τις 21:00 έως την λήξη της βάρδιας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει σε 24ωρη απεργία.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων σε τρένα και προαστιακό.

Όσον αφορά το μετρό, τον ηλεκτρικό και τραμ, τα σωματεία της ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσαν την εκτέλεση των δρομολογίων από τις 09:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα για τη διευκόλυνση της μεταφοράς απεργών στο συλλαλητήριο, που έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στο Σύνταγμα.

Τι ισχύει για πλοία και ταξί

Ο ΣΑΤΑ, με ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε πως τα ταξί δεν θα συμμετέχουν στην απεργία που αποφασίστηκε για την Κυριακή.

Στην αντίθετη πλευρά, τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, αντιδρά στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που, όπως καταγγέλλουν, «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Έτσι, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα από τις 00:01 έως τις 23:59 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.