Απανωτές συλλήψεις για επικίνδυνη οδήγηση στην Αθηνών – Κορίνθου: Οδηγός πήγαινε με 203 χιλιόμετρα – Άλλος έκανε ελιγμούς μεθυσμένος

Ένας 28χρονος οδηγός πολυτελούς οχήματος, όχι μόνο οδηγούσε μεθυσμένος στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Μαλακάσας αλλά έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς, αλλάζοντας συνεχώς λωρίδες κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς, το πρωί του Σαββάτου (20/6/26).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός συνελήφθη στην περιοχή των Αφιδνών, και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Την ίδια ώρα, πάλι στην Αθηνών – Κορίνθου, ένας άλλος οδηγός, 39 ετών, πιάστηκε στην περιοχή των Μεγάρων, να κινείται με ταχύτητα 203 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 39χρονος κινούνταν με 203 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 130 χλμ/ώρα ξεπερνώντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 73 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των διοδίων Μάνδρας ενώ κατά τη σύλληψή του προσπάθησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς για να αποφύγει τη σύλληψή του.

Σε βάρος του 39χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.