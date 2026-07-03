Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς λόγω καύσωνα

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Θεσσαλονίκη, καθώς ο πολύ υψηλός κίνδυνος για φωτιά φέρνει έκτακτα μέτρα προστασίας σε δασικές περιοχές του νομού.

Για τον λόγο αυτό, στη Θεσσαλονίκη τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου και σε άλλες δασικές εκτάσεις το Σάββατο 4 Ιουλίου, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων θα ισχύσει από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έως τις 7.30 το πρωί της Κυριακής στις εξής περιοχές:

στο τμήμα του Περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ-Σου) που περικλείεται από την Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, την επαρχιακή οδό Πεύκων – Ασβεστοχωρίου- Εξοχής και την επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης– Πανοράματος– Χορτιάτη.

στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου).

στο Δασόκτημα Πανοράματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο).

στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίον του Περιβαλλοντικού Πάρκου και του Δασοκτήματος Ισενλί.

Επίσης, απαγόρευση κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων θα ισχύσει και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου, 4 Ιουλίου και για 24 ώρες λόγω των αναμενόμενων δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά τις εξής περιοχές