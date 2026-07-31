Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο – Ακυρώνονται δρομολόγια και από Πειραιά

Με εμπόδια ξεκινούν οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις για τους πρώτους αδειούχους του Αυγούστου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο προκαλούν σημαντικά προβλήματα και στα δρομολόγια των πλοίων με απαγορεύσεις απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και κατά τόπους αγγίζουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 9, δυσχεραίνοντας την εκτέλεση των δρομολογίων προς τα νησιά.

Στο λιμάνι του Πειραιά η αναχώρηση κάθε πλοίου αποφασίζεται κατά περίπτωση από τον πλοίαρχο, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την ασφαλή εκτέλεσή τους, ενώ ήδη έχουν ακυρωθεί δρομολόγια. Το πρωί ακυρώθηκε δρομολόγιο πλοίου για Σύρο, Τήνο και Μύκονο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 9 μποφόρ.