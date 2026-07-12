Απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο: Χώρισε, έμαθε kick boxing και ταξίδεψε από τη Γερμανία στην Κρήτη για να ξυλοκοπήσει την πρώην του

Ένα απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θύμα μια 25χρονη τουρίστρια από την Γερμανία, η οποία υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από τον 27χρονο σύντροφό της.

Όλα συνέβησαν το βράδυ του Σαββάτου (11.07.2026) σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο, όταν οι τοπικές αρχές έλαβαν κλήση για σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο αντίκρισε την 25χρονη Γερμανίδα σε πολύ άσχημη κατάσταση, με σοβαρά τραύματα.

Η γυναίκα δεν ήταν σε θέση ούτε να μιλήσει, ενώ αντιμετώπιζε ακόμη και δυσκολία στην αναπνοή. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η 25χρονη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Στον χώρο βρισκόταν και ο 19χρονος σύντροφός της, επίσης Γερμανός, ο οποίος έφερε τραύματα στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive.gr, πίσω από το αιματηρό περιστατικό βρίσκεται η προηγούμενη σχέση της 25χρονης με έναν 27χρονο Γερμανό. Οι δυο τους είχαν σχέση για περίπου έξι χρόνια, όμως η σχέση τους φέρεται να είχε προβλήματα, ενώ η γυναίκα έχει αναφέρει πως είχαν σημειωθεί και περιστατικά βίας.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει τον περασμένο Φεβρουάριο. Μετά τον χωρισμό, ο 27χρονος ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη προκειμένου να εκπαιδευτεί στο kick boxing, ενώ η 25χρονη συνέχισε τη ζωή της και ξεκίνησε νέα σχέση. Η νεαρή γυναίκα ταξίδεψε στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τον 19χρονο σύντροφό της και επέλεξαν ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ωστόσο, φαίνεται πως ένα στοιχείο που είχε παραμείνει από το παρελθόν έμελλε να οδηγήσει στο επεισόδιο.

Η 25χρονη και ο πρώην σύντροφός της διατηρούσαν κοινό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποτέλεσμα εκείνος να ενημερωθεί για διαδικτυακή παραγγελία φαγητού που είχε πραγματοποιήσει η γυναίκα. Στην παραγγελία εμφανιζόταν η διεύθυνση του ξενοδοχείου και ο αριθμός της σουίτας όπου διέμενε. Πέταξε για την Κρήτη και εντόπισε τη σουίτα.

Όπως αναφέρεται, ο 27χρονος μόλις πληροφορήθηκε πού βρισκόταν η πρώην σύντροφός του, πήρε το πρώτο αεροπλάνο και ταξίδεψε στην Κρήτη. Αρχικά φέρεται να είχε προγραμματίσει να μείνει σε κατάλυμα τύπου Airbnb για τέσσερις ημέρες, όμως η εξέλιξη των γεγονότων ήταν άμεση.

Αφού εντόπισε το ξενοδοχείο και τη σουίτα 604, φέρεται να εισήλθε στον χώρο περνώντας από την περίφραξη της πισίνας. Ο 19χρονος σύντροφος της 25χρονης προσπάθησε να τον απομακρύνει, όμως, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 27χρονος – ο οποίος είχε εκπαιδευτεί στο κικ μπόξινγκ – τον χτύπησε και τον έριξε στο έδαφος.

Όταν ο νεαρός συνήλθε, φέρεται να άκουσε τις φωνές της συντρόφου του και να αντίκρισε τον πρώην της να της επιτίθεται. Επιχείρησε να παρέμβει για να τη βοηθήσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέα συμπλοκή. Ο 27χρονος κατάφερε αρχικά να απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ είχε συγκεντρωθεί κόσμος.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου αξιοποίησαν πληροφορίες και κατάφεραν να τον εντοπίσουν περίπου μία ώρα αργότερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε με τη βαλίτσα στο χέρι, καθώς φέρεται να ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει την περιοχή.

Ο 27χρονος Γερμανός αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κακουργηματικές κατηγορίες και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.