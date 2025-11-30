Απίστευτη διάρρηξη στο Μενίδι: 35χρονος «μπούκαρε» τρεις φορές σε μία ημέρα το ίδιο σπίτι και άρπαξε ένα πλυντήριο

Ένα απίστευτο περιστατικό τριπλής διάρρηξης σημειώθηκε στο Μενίδι, όπου ένας άνδρας εισέβαλλε στο ίδιο σπίτι τρεις φορές μέσα στην ίδια μέρα.

Το ρολόι έδειχνε 9:30 το πρωί όταν ο 35χρονος δράστης «μπούκαρε» σε σπίτι στο Μενίδι, όπου αφού μπήκε σε αποθήκη εξωτερικού χώρου και άρπαξε ένα πλυντήριο.

Αφού πήρε το πλυντήριο, λίγες ώρες αργότερα ο 35χρονος επέστρεψε στο ίδιο σπίτι. Μπαίνοντας και πάλι στην αυλή προσπάθησε να εισβάλει αυτή τη φορά στο σπίτι οικογένειας σπάζοντας το παράθυρο.

«Τον βλέπω σπάει παράθυρο για να μπει. Άνετα, μόνος. Παίρνω έναν γείτονα που ήταν κοντά, ήρθε του φώναξε και αυτός έτρεξε. Παράτησε τα πράγματα εδώ», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Ο δράστης «χτύπησε» όμως και τρίτη φορά την ίδια ημέρα. Και όλες αυτές οι προσπάθειες ενώ μέσα στο σπίτι βρίσκεται ένα ανήλικο κορίτσι, το οποίο τηλεφωνούσε έντρομο στον πατέρα του. «Όταν προσπάθησε να μπει μέσα είχα και το ανήλικο παιδί μέσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα», συμπλήρωσε ο ιδιοκτήτης.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν οι αστυνομικοί δέχθηκαν χτυπήματα από τον 35χρονο. Τελικά ο δράστης συνελήφθη, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.

Στο «κόκκινο» η εγκληματικότητα στο Μενίδι

Σε ολόκληρο το Μενίδι η εγκληματικότητα χτυπάει «κόκκινο». Κλοπές, ληστείες και ναρκωτικά αποτελούν καθημερινότητα για τους κατοίκους που δηλώνουν αβοήθητοι.

Σε κοινή θέα, ακόμη και σε παγκάκια πλατείας που περνούν καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι, κάνουν χρήση ναρκωτικών εξαρτημένοι στο Μενίδι, από όπου όμως δεν λείπουν και τα περιστατικά επιθέσεων και ληστειών, προκειμένου οι χρήστες να εξασφαλίσουν τη δόση τους.

Παρά τις περιπολίες της αστυνομίας, τα περιστατικά στην περιοχή είναι καθημερινά και οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση.