Απέπλευσε το πλοίο «Κίσσαμος» από τη Μήλο μετά την προσάραξη: «Έγινε μπλακ άουτ και συνέχισε ακυβέρνητο» λέει επιβάτης

Τέλος στην πολύωρη ταλαιπωρία των 1.246 επιβατών του πλοίου «Κίσσαμος», καθώς ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι στο λιμάνι του Αδάμαντα στη Μήλο και το πλοίο αναχώρησε, καθώς κρίθηκε ασφαλές να συνεχίσει κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

Η περιπέτεια για τους 1.246 επιβάτες ξεκίνησε λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν το πλοίο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα, παρουσίασε ξαφνική διακοπή ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να σημειωθεί προσωρινό μπλακάουτ.

Η βλάβη προκάλεσε προσάραξη του πλοίου σε αβαθή νερά, σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι του Αδάμαντα, προκαλώντας έντονη ανησυχία τόσο στους επιβάτες όσο και στο πλήρωμα.

Παρά την αναστάτωση που επικράτησε αμέσως μετά το συμβάν, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ όλοι οι 1.246 επιβάτες και τα 108 μέλη του πληρώματος παρέμειναν ασφαλείς καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

«Έγινε μπλακ άουτ και το πλοίο συνέχισε ακυβέρνητο»

Τη δική της περιγραφή για τις στιγμές αγωνίας που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο πλοίο «Κίσσαμος» έδωσε επιβάτης που βρισκόταν στο δρομολόγιο με προορισμό τα Χανιά στο newsit.gr, μεταφέροντας όσα έζησαν οι επιβαίνοντες μέχρι να επιστρέψει το πλοίο με ασφάλεια στο λιμάνι της Μήλου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετά το λιμάνι της Μήλου, από όπου εμείς θα συνεχίζαμε για Χανιά, έγινε ξαφνικά μπλακ άουτ, έσβησαν οι μηχανές και το πλοίο συνέχισε ακυβέρνητο, φτάνοντας στο σημείο που φαίνεται και στις φωτογραφίες. Οριακά δεν προσέκρουσε».

«Μετά μας είπαν μόνο ότι υπάρχει μία βλάβη», ανέφερε. Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, ενώ υπήρξε μεγάλη επιχείρηση επιτήρησης μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

«Στο σημείο έφτασε το Λιμενικό, ψαράδες της περιοχής αλλά και άλλο επιβατικό πλοίο, σε περίπτωση που χρειαζόταν να γίνει επέμβαση ή βοήθεια», περιέγραψε η γυναίκα.

Όπως εξήγησε, περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα το πλοίο αποκολλήθηκε από το σημείο της προσάραξης και επέστρεψε στο λιμάνι του Αδάμαντα, όπου ακολούθησαν πολύωροι τεχνικοί έλεγχοι.

«Κατά τις 5 ξεκολλήσαμε και γυρίσαμε στο λιμάνι της Μήλου, όπου μέχρι εκείνη την ώρα γίνονταν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Μας ενημέρωσαν πριν από περίπου μισή ώρα ότι θα ξεκινήσουμε, αλλά ακόμα βρισκόμαστε εδώ».

Η ίδια ανέφερε ότι η εταιρεία προχώρησε σε αποζημίωση των επιβατών για την ταλαιπωρία. «Μας είπαν ότι μπορούμε να πάρουμε δωρεάν προϊόντα από το κυλικείο, ενώ μας έδωσαν και ένα δωρεάν εισιτήριο για χρήση μέσα στον επόμενο χρόνο», σημείωσε.

Ολοκληρώθηκαν οι τεχνικοί έλεγχοι

Στο σημείο ακολούθησε άμεσα σειρά τεχνικών ελέγχων από τα αρμόδια συνεργεία, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του πλοίου και να αποκλειστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη συνέχιση του ταξιδιού.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του «Κίσσαμος» στο λιμάνι πραγματοποιήθηκε και υποβρύχια επιθεώρηση από εξειδικευμένο δύτη, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν πως δεν υπήρξε σοβαρή ζημιά στα ύφαλα.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, εντοπίστηκαν μόνο μικρές επιφανειακές εκδορές, ενώ δεν διαπιστώθηκε εισροή υδάτων ή κάποιο άλλο πρόβλημα που να επηρεάζει την ασφάλεια του πλοίου.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και την εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας, εκδόθηκε το απαραίτητο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, δίνοντας το «πράσινο φως» για να συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιό του.

Η ανακοίνωση της ΑΝΕΚ

«Η ANEK Lines ενημερώνει ότι το πλοίο Κίσσαμος απέπλευσε από το λιμάνι της Μήλου με προορισμό τα Χανιά, προκειμένου να ολοκληρώσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.



Προηγήθηκε σχετική επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές οι οποίες διαπίστωσαν το αξιόπλοο του πλοίου και χορήγησαν άδεια απόπλου».