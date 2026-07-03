Απάτη με θύμα μέλος εφοπλιστικής οικογένειας: Της πήραν ακόμη και μετάλλια που της είχε απονείμει ο βασιλιάς Κάρολος

Νέα απάτη με θύμα μέλος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας προκαλεί αίσθηση, καθώς οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν κοσμήματα μεγάλης αξίας αλλά και πολύτιμα παράσημα, με τη συνολική λεία να φτάνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας χρησιμοποιώντας απάτη για βλάβη στο ρεύμα, ενώ μεταξύ των όσων πήραν οι δράστες από την εφοπλίστρια ήταν και μετάλλια που της είχε απονείμει ο Βασιλιάς Κάρολος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι δράστες χρησιμοποίησαν το γνωστό τέχνασμα της δήθεν βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης για να πείσουν τη γυναίκα και να αποκτήσουν πρόσβαση στα πολύτιμα αντικείμενά της.

Όπως αποκάλυψε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Live News: «Μεταξύ των όσων πήραν οι δράστες από την εφοπλίστρια ήταν και μετάλλια που της είχε απονείμει ο Βασιλιάς Κάρολος».

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου, όταν η γυναίκα επισκέφθηκε υποκατάστημα εταιρείας ενέργειας για να λύσει ένα ζήτημα με λογαριασμό ρεύματος ύψους 1.000 ευρώ. Εκεί ενημερώθηκε πως θα χρειαζόταν νέος έλεγχος και της είπαν να επιστρέψει την επόμενη ημέρα.

Περιγράφοντας όσα προηγήθηκαν, η ίδια ανέφερε: «Το πρωί εκείνης της μέρας είχα πάει στο υποκατάστημα γιατί είχα ένα πρόβλημα με ένα λογαριασμό. Τους εξήγησαν τι είναι και μου είπαν ότι θα με πάρουν τηλέφωνο για να δούμε πώς θα το λύσουμε».

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση, ενώ υπενθυμίζουν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δέχονται τηλεφωνήματα από άτομα που εμφανίζονται ως υπάλληλοι εταιρειών ή δημόσιων υπηρεσιών και ζητούν πληροφορίες ή πρόσβαση στην περιουσία τους.